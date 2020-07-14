У Дубаях поліція заарештувала 37-річного нігерійця Рамона Олорунва Аббаса, він же інстаграммер hushpuppi з 2,5 млн підписників, за підозрою у кібершахрайстві і відмиванні грошей у великих розмірах.

Про це пише CNN .

У своєму Instagram Аббас вихвалявся люксовими автомобілями, польотами на приватному літаку, одягом від Gucci, Versace і Fendi.

Він опублікував відео, в якому розкидає гроші, як конфетті, і каже своїм передплатникам, що він девелопер. Але згідно федеральним показаннями під присягою – його екстравагантний спосіб життя фінансувався за рахунок хакерських схем, на яких вкрали мільйони доларів у великих компаній в Сполучених Штатах і Європі.

Його публікації розкішного життя залишили цифровий слід доказів, які слідчі використовували, щоб довести його злочини.

Минулого місяця слідчі з Об’єднаних Арабських Еміратів увірвалися в його квартиру в Дубаях, заарештували його і передали агентам ФБР, які 2 липня доправили Аббаса у Чикаго.

У найближчі тижні він буде переведений до Лос-Анджелеса. Там йому будуть пред’явлені звинувачення в змові з метою відмивання сотень мільйонів доларів з використанням схем кіберзлочинності.

41 мільйон доларів і 13 автомобілів класу “люкс”

Нігерійський громадянин жив в ексклюзивному Palazzo Versace в Дубаї і керував глобальною мережею, яка змогла вкрасти сотні мільйонів доларів у компаній, стверджують федеральні прокурори.

Він працював з 11-ма подільниками – їх також заарештували.

Поліція емірату конфіскувала 40 млн доларів готівки, 13 автомобілів класу люкс вартістю 6,8 мільйона доларів, 21 комп’ютер, 47 смартфонів і адреси близько двох мільйонів можливихх жертв шахрайських операцій.

Адвокат Аббаса Гал Пісецький відмовився детально розповідати про те, як його клієнт заробляє свої гроші. Але те, як він заробляв на життя, буде “одним з головних спірних питань”, сказав він в коментарі CNN.

Пісецький назвав арешт свого клієнта викраденням, заявивши, що Дубай передав його Сполученим Штатам “без будь-яких судових розглядів”. Аббас не був офіційно звинувачений, і уряд має 30 днів, щоб пред’явити йому звинувачення.

День народження Аббаса допоміг відстежити його

Аббас не приховував свого заможного способу життя. У Snapchat він назвав себе “Billionaire Gucci Master”.

“Я почав свій день з суші в Нобу в Монте-Карло, Монако, а потім вирішив замовити вертоліт, щоб мені зробили … маски для обличчя в спа-салоні Christian Dior в Парижі, а потім закінчив мій день з шампанським в Гуччі”, – написав він в Instagram .

Фотографії з автомобілями Bentley, Ferrari, Mercedes і Rolls Royce підписані хештегом #AllMine (все моє).

Фото: hushpuppi/Instagram

У письмових свідченнях федеральні чиновники докладно розповіли, як його облікові записи в соціальних мережах надали величезну інформацію для підтвердження його особи.

Наприклад, у його Instagram були збережені електронна пошта і номер телефону в цілях безпеки аккаунта. Федеральні чиновники отримали цю інформацію і зв’язали цю електронну пошту і номер телефону з фінансовими операціями і переказами з людьми, які, на думку ФБР, були його спільниками.

“Обліковий запис електронної пошти … також містив електронні листи з додатками, пов’язаними з електронними переказами, у великих доларових значеннях”, – йдеться в заяві.

Його записи Apple і Snapchat також надали інформацію, яка допомогла слідчим підтвердити його особу, адреса і зв’язок з іншими підозрюваними. Фотографії святкування дня народження, опубліковані в Instagram стали доказом.

В одному пості був зображений святковий торт з логотипом Fendi і його мініатюрної фігуркою в оточенні крихітних сумочок.

Слідчі використовували цей пост для перевірки його дати народження за попереднью заявою на візу в США.

Шахрайство на два континенти

Федеральні документи детально розповідають про те, як помічник юриста в нью-йоркській юридичній фірмі перерахував майже 923 000 доларів США на рефінансування нерухомості клієнта на банківський рахунок, контрольований Аббасом і його спільниками. Помічник адвоката отримав шахрайські електронні інструкції після відправлення електронного листа на адресу електронної пошти банку, який згодом був ідентифікований як “підроблена” адреса електронної пошти.

Аббас надіслав спільникові зображення підтвердження банківського переказу.

Аббас і ще один чоловік, ім’я якого не називається, також змовилися відмивати 14,7 мільйона доларів з іноземного фінансової установи в минулому році.

Під час цього передбачуваного кіберзлочину Аббас надіслав співучаснику інформацію про обліковий запис для банківського рахунку в Румунії, який можна було використовувати для “великих сум”. В інших схемах використовувалися банківські рахунки в Дубаї, на які перераховувалися гроші жертв зі Сполучених Штатів.

Аббас також звинувачується в змові з метою крадіжки 124 мільйонів доларів у неназваного англійського футбольного клубу Прем’єр-ліги. Але поки неясно, чи була спроба успішною.

$1,7 млрд збитків

Схеми компрометації ділової електронної пошти є складними шахрайськими діями, в яких хакер перенаправляє повідомлення облікового запису, щоб спробувати перехопити електронні грошові перекази.

За словами прокурора США Ніка Ханни, схеми компрометації ділової електронної пошти є одними з найскладнішими кіберзлочинами, з якими правоохоронцям США довелося стикатися. “Оскільки в них зазвичай бере участь скоординована група шахраїв, що розкидані по всьому світу, які мають досвід зламу комп’ютерів і експлуатації міжнародної фінансової сістеми”, – сказав Ханна.

За словами Пола Делякура з ФБР, тільки в минулому році ФБР зафіксувало збитки в розмірі 1,7 млрд доларів у компаній і приватних осіб, які постраждали в результаті шахрайських операцій з електронною поштою.

У разі засудження за відмивання грошей Аббасу загрожує до 20 років в’язниці. Його дистанційне слухання призначене на понеділок.