Православна церква України (ПЦУ) в цьому році не витрачала гроші на чартерний рейс, щоб доставити амфору з Благодатним вогнем із Тель-Авіва. Вогонь привезла авіакомпанія МАУ.

Про це в ефірі “Прямого” каналу повідомив представник ПЦУ, диякон Михайло Омелян.

Він підкреслив, що авіакомпанія МАУ сама запропонувала привезти Благодатний вогонь і “передала його митрополиту Епіфанію”.

Митрополит Луцький і Волинський Михаїл (ПЦУ) заявив, що доставка Благодатного вогню в Україну, організована УПЦ МП – це “диверсія з боку Московського патріархату”.

“Я б назвав їх церковними диверсантами, які провокують і порушують рекомендації МОЗ. А до цих рекомендацій слід прислухатися, бо в МОЗ працюють практики. Я не підтримую “заборонити усе”, але підтримую обмеження. Що стосується духовного життя, то, в першу чергу, в ньому треба брати участь духовно. Христове Воскресіння це не тільки благодатний вогонь, Христове Воскресіння полягає в перемозі життя над смертю”, – сказав він.

За словами владики, в цьому році ПЦУ не поїхала до Ізраїлю за Благодатним вогнем.

“Ті гроші, які ми раніше витрачали на поїздку, сьогодні ми витратили на лікарів: закупили маски, захисні костюми”, – сказав митрополит Михайло.

Благодатний вогонь прибув в Україну У неділю вранці літак МАУ Boeing-767 доставив амфору із Благодатним вогнем з Тель-Авіва до Києва. Цінний вантаж буде переданий представникам Православної Церкви України для відправлення пасхальних богослужінь у Михайлівському золотоверхому соборі та інших храмах. У цей надскладний для людства час всім нам необхідна віра у дива. Благодатний вогонь, який сходить на Храм Гробу Господнього у Велику суботу, і є таким дивом. Ми в МАУ пишаємося тим, що нам вкотре довірене це складне і дуже відповідальне завдання. Опубліковано Fly UIA Неділя, 19 квітня 2020 р.