Благодійна організація Лари Трамп, невістки 45-го президента США, яка займається порятунком собак, за останні 7 років роботи витратила близько 2 мільйонів доларів на нерухомість Дональда Трампа.

Про це йдеться в розслідуванні HuffPost.

Благодійна організація Big Dog Ranch Rescue, зареєстрована в штаті Флорида, збирається витратити 225 тисяч доларів на захід, який організовують на віллі 45-го президента США Дональда Трампа. Він оселився там в січні, після того, як пішов з Білого дому, програвши вибори.

Згідно з даними податкової служби (IRS), благодійна організація Big Dog Ranch Rescue, витратила 1,8 мільйона доларів на заходи, які проводилися на віллі. Гроші витрачалися з 2014 року. Лара Трамп, дружина Еріка Трампа, організовує благодійні вечори організації з 2018 року.

У 2019 була припинена діяльність Фонду Дональда Трампа (Trump Foundation) і Фонду Еріка Трампа (Eric Trump Foundation). Раніше гроші на проведення різних заходів брали звідти.

Лорен Сіммонс, президентка та засновниця Big Dog Ranch Rescue, є затятою прихильницею Трампа і опублікувала безліч коментарів в соціальних мережах в підтримку кампанії колишнього президента “Зупинити шахрайство”, спрямованої на скасування результатів виборів 2020 року.

На сайті благодійної організації написано: “Якість обслуговування, краса місця проведення і відмінна оцінка зробили нас некомерційною організацією, а щедрість прихильників, які щорічно інвестують в наші заходи, дозволяє нам врятувати тисячі собак. Наші інвестиції принесли більше 12 мільйонів доларів за восьмирічний період, що дозволяє нам продовжувати нашу місію”.