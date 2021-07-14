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Наш сервісний центр допомагає повертати до життя техніку, яка ще може послужити людям. Але в своїй діяльності ми не забуваємо і про благодійну допомогу. Одним з підшефних установ є дитячий центр “Моя батьківщина” з села Хотів, що перебувати неподалік від столиці. Там проходять соціальну реабілітацію діти, позбавлені батьківського піклування та любові.

Коли надійшов тривожний дзвінок від керівництва дитячого будинку, колектив “Ремонт на дому” відразу відгукнувся на прохання про допомогу. Виявилося, що відразу 3 одиниці техніки вийшли з ладу: дві пральні та одна посудомийна машини. Для скромного бюджету центру, якого ледве вистачає на найнеобхідніше, покупка нових агрегатів – непідйомна ноша. Та й навіщо, якщо наші фахівці були впевнені, що легко зможуть відновити всі прилади.

Тому до виїзду готувалися ґрунтовно. Спорядили ремонтну бригаду, взяли необхідний інструмент і повний комплект запасних частин, на всі випадки. Не забули і про гостинці, адже діти завжди чекають від гостей подарунків і частувань. Були закуплені різну смакоту і м’які іграшки, яких завжди не вистачає у великому колективі.

Не дивлячись на ранній час приїзду ремонтників, все вихованці вже були у дворі і раділи несподіваному сюрпризу. Швидко розхапавши все дари, вони відразу ж вирушили грати і ділитися радісними враженнями один з одним. І наші фахівці не стали даремно гаяти час, перед ними була ще великий фронт робіт.

Детальна діагностика пральних машин виявила ряд несправностей: вийшла з ладу зливна помпа і прессостат, зносилися дренажні шланги, забилися фільтри. Благо у наших майстрів все необхідне виявилося з собою.

Кілька годин роботи і машинки були готові до тестового запуску. Діти відразу вишикувалися в чергу з оберемками своїх речей. Обидва агрегати повністю впоралися зі своїм завданням, під оплески юних вихованців.

Відновлення посудомийної машини пройшло ще швидше. Там все обмежилося лише обслуговування внутрішніх механізмів і чищенням фільтрів. Вона теж повернулася в лад. На знак подяки ремонтників пригостили чаєм з бубликами.

Раз з ремонтом впоралися раніше, ніж очікували, то майстри проявили ініціативу і провели профілактичне обслуговування і решті техніки, яка була в центрі. І пообіцяли повернути знову, якщо знову буде потрібна допомога.

Звичайно всі роботи і запчастини були за рахунок компанії “Ремонт на дому”.

Щасливі обличчя дітей завжди будуть найкращою подякою за нашу працю.