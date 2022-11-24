Про це повідомила Держприкордонслужба України (ДПСУ) у Telegram.

Транспортні засоби передано днями. Їх надали для охоронців держрубежу та інших складових Сил оборони Сумської та Чернігівської областей.



Загалом партія транспортних засобів налічує 11 автомобілів.

Засновник фонду Віктор Ляшенко вручив два Volkswagen Caddy, два Volkswagen Transporter Т5, а також по одному Ford Transit та Citroen Jumper.

“Дякуємо за співпрацю та надану допомогу. Слава Україні!” — підписало ДПСУ.