Про це повідомила Держприкордонслужба України (ДПСУ) у Telegram.

Транспортні засоби передано днями. Їх надали для охоронців держрубежу та інших складових Сил оборони Сумської та Чернігівської областей.

Фото: ДПСУ

Загалом партія транспортних засобів налічує 11 автомобілів.

Засновник фонду Віктор Ляшенко вручив два Volkswagen Caddy, два Volkswagen Transporter Т5, а також по одному Ford Transit та Citroen Jumper.

“Дякуємо за співпрацю та надану допомогу. Слава Україні!” — підписало ДПСУ.

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ