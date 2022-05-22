Благодійний фонд "Повернись живим" придбав 6 040 захищених радіостанцій Motorola і Hytera. Збройним силам України передали прилади на близько 100 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба фонду.

Радіостанції передавали українським захисникам починаючи з 20 березня. Це близько дев’ять фур, які були заповнені коробками з обладнанням. Ця кількість розв’язала проблеми зі зв’язком для десятків бригад, полків та окремих батальйонів.

У фонді наголосили, що для армії під час бойових дій зв’язок є чимось на кшталт нервової системи, яка формує цілісну конструкцію. Завдяки подібному обладнанню на фронті військові мають найзручніший інструмент координації всередині підрозділів та між собою.

Розвідка радіостанціями передає дані іншим групам. Завдяки цьому коригують артилерію, а оператори безпілотних летальних апаратів миттєво передають побачене до штабу. Як результат останній одразу координує дії бійців за ситуацією.

“Повернись живим” закупляє захищені системи зв’язку. У такий спосіб ворог має менше можливостей перехопити розмови наших захисників і захисниць.

“Сучасна війна — це, зокрема, змагання у рівні професіоналізму та битва технологій”, — наголосили у фонді.