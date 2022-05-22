Про це повідомила пресслужба фонду.

Радіостанції передавали українським захисникам починаючи з 20 березня. Це близько дев’ять фур, які були заповнені коробками з обладнанням. Ця кількість розв’язала проблеми зі зв’язком для десятків бригад, полків та окремих батальйонів.

У фонді наголосили, що для армії під час бойових дій зв’язок є чимось на кшталт нервової системи, яка формує цілісну конструкцію. Завдяки подібному обладнанню на фронті військові мають найзручніший інструмент координації всередині підрозділів та між собою.

Фото: БФ “Повернись живим”

Розвідка радіостанціями передає дані іншим групам. Завдяки цьому коригують артилерію, а оператори безпілотних летальних апаратів миттєво передають побачене до штабу. Як результат останній одразу координує дії бійців за ситуацією.

“Повернись живим” закупляє захищені системи зв’язку. У такий спосіб ворог має менше можливостей перехопити розмови наших захисників і захисниць.

“Сучасна війна — це, зокрема, змагання у рівні професіоналізму та битва технологій”, — наголосили у фонді.

Фото: БФ “Повернись живим”

Фото: БФ “Повернись живим”

Фото: БФ “Повернись живим”