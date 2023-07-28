У Дніпропетровській області місцеві мешканці 10 громад мають змогу безплатно отримати дитяче харчування «КОКО». Дитяче харчування можна отримати в пунктах видачі по 12 баночок — із розрахунку 3 баночки/день. Списки тих, хто отримає продукти, формуються представниками місцевої влади. Вони ж запрошують людей у пункти видачі.

Організувати роздачу дитячого харчування в прифронтових територіях вдалося завдяки співпраці благодійних фондів «СпівДія» та «МХП – Громаді», корпорації AGCO – виробника та постачальника с/г техніки й обладнання та бренду «Наша Ряба».

Території, на яких проводяться видачі (а це Марганецька ТГ, Томаківська ТГ, Зеленодольська ТГ та ще 7 інших), зазнали значного руйнування через бойові дії, постійні обстріли російських військових. Деякі райони постраждали також внаслідок підриву Каховської ГЕС. Відтак багато бізнесів припинили діяльність на цій території. Це призвело до проблем з роботою та зниження платоспроможності населення, а також труднощів із постачанням продуктів та засобів першої необхідності. Тож місцеві мешканці потребують підтримки, бо з одного боку не мають достатньої фінансової можливості придбати якісну їжу, а з іншого — продукти в продажу в деяких населених пунктах відсутні.

«СпівДія» забезпечує доставку благодійної допомоги й спільно з місцевою владою організовує процес видачі та безпосередньо здійснює його на місцях.

«Дніпропетровська область є однією з основних у нашій діяльності, адже цей регіон одночасно і сам зіткнувся із війною, і став прихистком для сотень тисяч переселенців з інших областей. Криворізький та Нікопольський райони зараз потерпають не тільки від обстрілів, які досі не вщухають, але й від екологічної та гуманітарної катастрофи, спричиненої підривом Каховської ГЕС. Ми дуже вдячні Фонду “МХП — Громаді” та всім донорам і партнерам, завдяки яким можемо щодня допомагати тим, хто цього потребує. СпівДіємо заради Перемоги!» — зазначив Нікіта Туляков, керівник Гуманітарного напряму Благодійного фонду «СпівДія».

Благодійний фонд «МХП – Громаді» забезпечив логістику й доставив дитяче харчування від підприємства до Дніпропетровщини. Фонд протягом повномасштабної війни активно надає гуманітарну допомогу тим, хто її потребує: військовим, дітям, переселенцям та ін. Підтримує українців курочкою — за майже 600 днів великої війни передав понад 13 тис. тонн продукції на суму близько 900 млн грн від стратегічного партнера — компанії МХП. Доставляє продукцію та гуманітарні вантажі з-за кордону й передає їх у регіони, особливо постраждалі від бойових дій: Херсонщину, Миколаївщину, Харківщину, Дніпропетровщину та інші.

«Один з найголовніших векторів роботи нашого Фонду — підтримка продовольчої безпеки. Від стратегічних роздачі насіння та передачі посівної картоплі на Херсонщину чи Сумщину до оперативних дій із забезпечення питною водою, куркою чи іншими продуктами. Ми не могли не відгукнутися на запит постійного партнера, фонду “СпівДія”, тому в стислі терміни підтримали місцевих мешканців прифронтових територій якісною продукцією», – коментує Тетяна Волочай, директорка “МХП – Громаді”.

Дитяче харчування «КОКО» для благодійної роздачі надав бренд МХП «Наша Ряба», який з перших днів існування піклується та підтримує українців. Під час повномасштабного вторгнення бренд посилив підтримку, зокрема благодійними проєктами та безкоштовною роздачею продукції тим, хто найбільше цього потребує.

Видача дитячого харчування «КОКО» проводитиметься до кінця липня.

Список ТГ, де вже відбулася або ще відбудеться роздача продукції: Марганецька, Томаківська, Мирівська, Покровська, Апостолівська, Грушівська, Широківська, Зеленодольська, Новопільська, Карпівська. З малозабезпеченими родинами контактують у кожній громаді представники місцевої влади.

—––—

«СпівДія» — благодійний фонд, що обʼєднує зусилля волонтерів, бізнесу, міжнародних донорів та держави для допомоги тим, хто цього потребує. Платформа утворилася, відповідаючи на виклики війни, та з перших днів вторгнення надає допомогу цивільному населенню. Це не тільки продуктові набори, але й низка безоплатних соціальних послуг, таких як психологічна та юридична допомога, психоемоційна підтримка для дітей, карʼєрні консультації тощо.

«МХП-Громаді» — український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія — комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

Корпорація AGCO – світовий лідер в конструюванні, виробництві та реалізації сільськогосподарської техніки та запчастин. Техніка AGCO продається під основними торговими марками, Fendt®, Massey Ferguson®, Valtra®, GSI®, Cimbria® і Challenger®. Збут здійснюється через найширшу мережу дилерських підприємств – понад 3150 незалежних дилерів, пунктів продажу і власників ліцензії у більше ніж 140 країнах світу. Штаб-квартира корпорації розташована в м.Дулут, Сполучені Штати.

«Наша Ряба» – бренд охолодженої курятини високої якості, без антибіотиків та гормонів росту (підтверджено Асоціацією «Союз птахівників України»). Бренд піклується про українські сім’ї понад 20 років і завжди поруч заради майбутнього. «Наша Ряба» – єдиний бренд курятини в Україні, що довів відсутність антибіотиків у мʼясі шляхом перевірки міжнародною аудиторською компанією.