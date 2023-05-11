Про це повідомив глава Житомирської ОВА Віталій Бунечко у Telegram.
За його словами, благодійники мають на меті надати необхідну допомогу, в першу чергу, дітям, які перебувають у закладах інституційного догляду Житомирської області.
“Приємно, що наша співпраця розпочинається одразу з поставки масштабного гуманітарного вантажу. Сьогодні ми отримали 14 автівок, які доставили для потреб дітей та закладів, які ними опікуються, а також генератори, харчові продукти та подарунки”, — написав глава ОВА.
Автомобілі передали низці установ: до центру соціально-психологічної реабілітації дітей “Сонячний дім”, Тетерівського дитячого будинку-інтернату та ще 12 закладів області, в яких перебувають діти.
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