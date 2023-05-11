Житомирська область отримала 14 автомобілів для соціальних закладів, які опікуються дітьми. Допомогу передали благодійники "Ротарі клубів" Польща та США.

Про це повідомив глава Житомирської ОВА Віталій Бунечко у Telegram.

За його словами, благодійники мають на меті надати необхідну допомогу, в першу чергу, дітям, які перебувають у закладах інституційного догляду Житомирської області.

“Приємно, що наша співпраця розпочинається одразу з поставки масштабного гуманітарного вантажу. Сьогодні ми отримали 14 автівок, які доставили для потреб дітей та закладів, які ними опікуються, а також генератори, харчові продукти та подарунки”, — написав глава ОВА.

Автомобілі передали низці установ: до центру соціально-психологічної реабілітації дітей “Сонячний дім”, Тетерівського дитячого будинку-інтернату та ще 12 закладів області, в яких перебувають діти.

Довідка. “Ротарі клубів” – міжнародна добровільна клубна організація. Вона об’єднує 1,2 млн членів-лідерів, які розв’язують різноманітні проблеми.