Благотворительный фонд Игоря Кононенко продолжает закупать для украинских защитников специальную технику и оборудование, которые помогают повышать эффективность Вооруженных сил Украины в противодействии врагу и сохраняют жизнь воинов.

В частности, Фондом приобретены для батальона особого назначения «Скиф» автомобили Nissan Navara, а также дрон Autel EVO II для бойцов Сил специальных операций (ССО) и генератор, аккумулятор и шины для бойцов 58-й бригады ВСУ. Кроме того, Благотворительный фонд Игоря Кононенко неоднократно помогал бойцам с приобретением оптики для снайперских комплексов.

Одна из таких закупок недавно была проведена по просьбе Всеукраинского Благотворительного фонда «Территория добра», который обратился к коллегам из Фонда Игоря Кононенко за помощью в покупке калиматорного прицела L-3EOTechEXPS3-0 одному из сводов снайперов.

Благотворительный фонд Игоря Кононенко предоставил благотворительную финансовую помощь в размере 52 тыс. грн, необходимую для приобретения этой спецтехники.

Это не первый транш материально-технической помощи от бизнесмена бойцам ВСУ. В этом году Благотворительный фонд Игоря Кононенко, которым бизнесмен руководит вместе с супругой Лилией, через Всеукраинский фонд «Территория добра» уже направил почти четверть миллиона гривен на приобретение армейских прицелов для снайперского подразделения еще одной из частей, которая защищает Украину на Востоке.

Напомним, ранее Фонд также передал для бомбоубежищ г. Киева, подразделений ВСУ и территориальной обороны аптечки первой медицинской помощи, предназначенные для наложения повязок при ранениях и ожогах с целью остановки кровотечения и предотвращения повторного заражения ран.

Кроме того, Киевская областная клиническая больница, Васильковская многопрофильная больница интенсивного лечения Васильковского городского совета, Киевский городской клинический онкологический центр, Мироновская опорная многопрофильная больница, Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи, «Охматдет» и Черниговская городская больница №2 в зависимости от потребностей и в разных объемах получили перевязочные и кардиотонические средства, антибактериальные, противовоспалительные и противоаллергические препараты, шприцы.

Также в начале апреля 2022 года защитники получили более 1000 турникетов САТ 7 поколения производства США, 1000 единиц кровоостанавливающего средства Celox (Великобритания), противопростудные и обезболивающие нерецепторные медикаменты, средства гигиены на сумму более 65 тысяч фунтов стерлингов.

Как сообщалось ранее, Благотворительный фонд Игоря Кононенко направил около 30 млн грн на нужды украинских защитников за 4 месяца с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину.

О ФОНДЕ: Помощь военным – это не единственное направление, которым занимается Благотворительный фонд Игоря Кононенко. Так, в течение 2020 года на социальные нужды – приобретение пульсоксиметров, аппаратов для искусственной вентиляции легких, кислородных концентраторов и другого современного медоборудования – Фонд выделил 5 720 077 грн.

Справка: Дата и место рождения: 21 августа 1965 года, Киев, Украина.

Семейное положение: женился на Лилии Кононенко в 1988 году; у супругов трое детей и один внук.

Образование: высшее. В 1989 году с отличием окончил Киевский автомобильно-дорожный институт и получил квалификацию инженера дорожного движения.

Карьера и бизнес:

1984–1986 гг. – Игорь Кононенко проходил военную службу.

1988–1990 гг. – работал секретарем комитета комсомола Киевского автомобильно-дорожного института.

1990–1991 гг. – заместитель директора структурного подразделения городского штаба студенческого отряда.

1991–1992 гг. – коммерческий директор МП «Транспорт».

1992–1994 гг. – коммерческий директор АО «Биржевой дом «Украина».

1994–2005 гг. – заместитель, первый заместитель генерального директора, первый вице-президент ЗАО «Украинский промышленно-инвестиционный концерн».

2004–2009 гг. – глава наблюдательного совета ОАО «Киевское автотранспортное предприятие – 2240».

2009–2012 гг. – первый заместитель, генеральный директор ЗАО «Украинский промышленно-инвестиционный концерн».

С 2012 года – глава наблюдательного совета ПАО «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «ВIК».

Игорь Кононенко является акционером ПАО ЗНКИФ «ВIК».

Фонд владеет 7 компаниями в сферах строительства, гостиничного бизнеса, торговли и спорта.

Компании, долями которых владеет ПАО ЗНКИФ «ВIК»:

• ООО «Спортивно-оздоровительный комплекс «МОНИТОР»

• ООО «Сатурн-транс»

• ООО «Янтра»

• ООО «Международная Теннисная Академия»

• ООО «Медсервис-Плюс»

• ГП «Джепен Моторс»

• АО «Международный Инвестиционный Банк»

• частная компания «Трек Холдинг Кост С.Л. (Испания)

• частная компания «Ланкашир Биг С.Л.» (Испания)

Политическая деятельность:

В 2006 году Игорь Кононенко стал депутатом Киевского совета V созыва.

В 2008 году на досрочных выборах в Киевсовет VI созыва Кононенко снова вошел в состав Киевсовета, стал заместителем главы комиссии по вопросам транспорта и связи.

2010–2014 гг. – глава депутатской фракции «Инициатива» Киевского городского совета VI созыва.

2014 – депутат Киевсовета от партии УДАР (член постоянной комиссии по вопросам транспорта и связи).

27.11.2014 года был избран народным депутатом Украины от политической партии «Блок Петра Порошенко» (БПП).

С 27.11.2014 г. по 29.08.2019 г. был народным депутатом Украины. Входил в состав Комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности. Член группы по межпарламентским связям с Китайской Народной Республикой, член группы по межпарламентским связям с Австрийской Республикой.

С 16 сентября 2015 года – первый заместитель главы парламентской фракции «Блока Петра Порошенко».

На местных выборах 2015 года Игорь Кононенко возглавлял избирательный штаб партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность». По результатам выборов «Блок Петра Порошенко «Солидарность» занял первое место. Партию поддержало наибольшее количество избирателей – 19,52%.

Игорь Кононенко работал в составе Комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности. Занимался подготовкой законодательных инициатив, работой с экспертами и общественностью.

Работа Кононенко была направлена на совершенствование законодательства Украины в энергетике, организацию взаимодействия с Кабинетом Министров Украины, ЦОИВ (центральными органами исполнительной власти), предприятиями и организациями различных форм собственности, экспертной средой.

В составе комитета Игорь Кононенко занимался внедрением политики евроинтеграции в энергетической сфере, направленной на выполнение Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами – с другой, а также Протокола о присоединении Украины к договору об учреждении Энергетического Сообщества.

Кононенко работал над законодательством относительно энергетической безопасности Украины, которая является одной из важнейших составляющих экономической и, соответственно, национальной безопасности Украины.

Результатом работы комитета стало принятие Верховной Радой Украины ключевых законов, а именно:

«О рынке природного газа»,

«О рынке электрической энергии»,

«О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг»,

«О Фонде энергоэффективности»,

«О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников энергии». Это, в частности, производство солнечной и ветровой энергии.

Систематизация и комплексный подход к созданию и совершенствованию законодательного поля регулирования отношений в топливно-энергетическом комплексе способствовали реформированию предприятий и учреждений ТЭК, развитию конкурентной среды в энергетической сфере.

Кроме того, Игорь Кононенко принимал активное участие в разработке крупных инфраструктурных проектов; развитии местного самоуправления.

Игорь Кононенко также занимался реформой децентрализации.

Государственная политика Украины в сфере местного самоуправления опирается на интересы жителей территориальных общин и предусматривает децентрализацию власти – то есть передачу от органов исполнительной власти органам местного самоуправления значительной части полномочий, ресурсов и ответственности. В основе этой политики – положения Европейской хартии местного самоуправления и лучшие мировые стандарты общественных отношений в этой сфере.

Некоторые из законодательных инициатив Кононенко, которые поддержала Верховная Рада:

615-VIII о внесении изменений в Закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах» относительно надлежащей социально-экономической защиты участников антитеррористической операции и членов их семей (о справедливом назначении и предоставлении субсидий);

834-VIII. Этот закон определяет правовые, экономические, организационные принципы проведения государственной регистрации имущественных и иных прав, подлежащих регистрации по этому закону, и их отягощений и направлен на обеспечение признания и защиты государством этих прав, создание условий для функционирования рынка недвижимого имущества.

Ряд законодательных инициатив, связанных с реформированием дорожной отрасли:

1762-VIII «Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины» относительно усовершенствования механизма финансирования дорожной отрасли;

1763-VIII о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно усовершенствования механизма финансирования дорожной отрасли;

2304-VIII о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере строительства и эксплуатации автомобильных дорог.

Эти законы определяют особенности строительства и эксплуатации автомобильных дорог общего пользования государственного значения на условиях концессии; влияют на обеспечение прав и интересов концессионера (инвестора); создают прозрачные условия в сфере строительства дорог.

Народным депутатом Украины Игорем Кононенко за время его каденции (2014 – 2019) были вынесены на рассмотрение Верховной Рады 38 законопроектов и поправок к законопроектам.

Спорт и меценатство:

Международная Теннисная Академия (МТА) Игоря Кононенко предоставляет бесплатные услуги детям с инвалидностью, спортсменам в возрастной категории 85+, отдельно предоставляются детские пакеты, там есть и льготные, и групповые категории. МТА успешно сотрудничает со школами, предоставляя бесплатные услуги детям.

Кроме академии в Пуще-Водице, была построена МТА Арена в Жулянах, приобретена еще одна спортивная школа, и сейчас это – МТА Club на пять грунтовых теннисных кортов.

Игорь Кононенко вместе с женой Лилией Кононенко руководит БО «Благотворительный Фонд Игоря Кононенко».