Про це мовиться в матеріалі Vogue.

Повідомляється, що роботи художниць були опубліковані у світових виданнях, серед яких The New Yorker, Deutsche Welle, Financial Times, а також стали ілюстраціями для кількох українських книжок — “Реактори не вибухають”, “У міста є Я”, “Котик, Півник, Шафка” тощо.

Зазначено, що “Блекаут” — це своєрідна документація і хроніка досвіду, який українці отримали цієї зими, а разом з тим — присвята мужності співвітчизників.

Також додається, що книга вийде обмеженим накладом у двох варіантах, українською та англійською мовами.