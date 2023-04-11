Про це мовиться в матеріалі Vogue.
Повідомляється, що роботи художниць були опубліковані у світових виданнях, серед яких The New Yorker, Deutsche Welle, Financial Times, а також стали ілюстраціями для кількох українських книжок — “Реактори не вибухають”, “У міста є Я”, “Котик, Півник, Шафка” тощо.
Зазначено, що “Блекаут” — це своєрідна документація і хроніка досвіду, який українці отримали цієї зими, а разом з тим — присвята мужності співвітчизників.
Також додається, що книга вийде обмеженим накладом у двох варіантах, українською та англійською мовами.
- Українське видавництво The Will спільно з Art nation видали в Литві комікс-збірку “Перемога”, яка раніше вже вийшла друком у Польщі та США.
- Журнал соціальних мальописів Inker та видавництво українських коміксів UA Comix створили комікс-добірку реальних історій людей, яким вдалося виїхати з окупованого росіянами Маріуполя.