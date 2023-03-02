Сьогодні, 2 березня, вперше з січня минулого року державний секретар США Ентоні Блінкен поспілкувався з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим на зустрічі міністрів закордонних справ G20 в Індії, їхня розмова тривала 10 хвилин.

Про це інформує Associated Press.

Представники США повідомили, що розмова Блінкена й Лаврова тривала приблизно 10 хвилин під час конференції G-20 у Нью-Делі. Коротка зустріч відбулася тоді, коли відносини між Вашингтоном і Москвою різко погіршилися, а напруга через повномасштабну війну Росії проти України різко зросла.

За словами високопоставленого американського чиновника, Блінкен використовував дискусію, щоб пояснити Лаврову три важливі моменти: що США підтримуватимуть Україну у війні стільки, скільки буде потрібно для припинення повномасштабної війни, і що Росія має скасувати своє рішення про призупинення участі в договорі про стратегічні наступальні озброєння (СНО), а також те, що Москва повинна звільнити затриманого американця Пола Вілана.

Посадовець, який спілкувався з журналістами на умовах анонімності сказав, що Блінкен “розвіяв” будь-які думки Лаврова про те, що підтримка України з боку США коливається.

Натомість високопосадовець відмовився характеризувати відповідь та реакцію Лаврова, проте сказав, що у Блінкена не склалося враження, що найближчим часом відбудуться якісь зміни у поведінці Росії.

Своєю чергою, Росія не коментувала суть розмови, але речниця МЗС РФ Марія Захарова сказала, що Блінкен попросив про зустріч з Лавровим.

Зауважимо, що востаннє Блінкен і Лавров особисто зустрічалися в Женеві у січні 2022 року напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді на зустрічі Блінкен попередив Лаврова про наслідки, які очікують Росію, якщо вона продовжить заплановану так звану “військову операцію”.

Блінкен та Лавров разом відвідували вже декілька міжнародних конференцій з початку повномасштабної війни РФ проти України, зокрема останню зустріч міністрів закордонних справ G-20 на Балі минулого року, проте зустрілися віч-на-віч лише сьогодні.