Про це повідомляє Bloomberg.
На неформальній вечері в Стокгольмі 1 грудня Лавров заявив, що ОБСЄ має погодитися з думкою Москви про те, що події 2014 року в Україні були “державним перевороом”. А санкції проти Росії за її військову агресію в Україні Лавров назвав “придушенням інакомислення”.
Блінкен у відповідь нагадав що під час Революції Гідності підконтрольні експрезиденту-втікачу Віктору Януковичу силовики стріляли по мирних протестуючих у Києві і вбили таким чином понад сотню людей. Блінкен також нагадав, що НАТО – це оборонний союз.
Bloomberg зазначає, що на це пізніше гостро відреагувала спікер російського МЗС Росії Марія Захарова. Вона почала заперечувати повідомлення про те, що Блінкен, а також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поставили Лаврова на місце.
- Нагадаємо, президент США Джо Байден сказав, що працює на тим, аби унеможливити вторгнення Росії в Україну. Він додав, що не погодиться на жодні “червоні лінії” Москви.
- До того генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про захист України у разі прямої загрози з боку Російської Федерації.
- Президент Росії Володимир Путін заявив, що хоче розпочати предметні переговори з НАТО щодо досягнення юридичних гарантій “нерозширення Альянсу на схід”.