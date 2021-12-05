Державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров влаштували суперечку щодо України на полях саміту членів Ради міністрів закордонних справ Організації безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Про це повідомляє Bloomberg.

На неформальній вечері в Стокгольмі 1 грудня Лавров заявив, що ОБСЄ має погодитися з думкою Москви про те, що події 2014 року в Україні були “державним перевороом”. А санкції проти Росії за її військову агресію в Україні Лавров назвав “придушенням інакомислення”.

Блінкен у відповідь нагадав що під час Революції Гідності підконтрольні експрезиденту-втікачу Віктору Януковичу силовики стріляли по мирних протестуючих у Києві і вбили таким чином понад сотню людей. Блінкен також нагадав, що НАТО – це оборонний союз.

Bloomberg зазначає, що на це пізніше гостро відреагувала спікер російського МЗС Росії Марія Захарова. Вона почала заперечувати повідомлення про те, що Блінкен, а також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поставили Лаврова на місце.