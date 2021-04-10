Covid-19 Україна

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Блінкен має намір обговорити в Брюсселі нарощування військ РФ біля кордонів України – ЗМІ

Державний секретар США Ентоні Блінкен планує наступного тижня відвідати Брюссель і обговорити з офіційними особами НАТО пересування військ Російської Федерації в районі кордону з Україною.

Субота, 10 квітня 2021, 11:06

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на власні джерела.

Також на наступному тижні в Брюсселі буде міністр оборони США Ллойд Остін, він проведе переговори з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Крім переговорів в НАТО Блінкен зустрінеться з європейськими офіційними особами.

За даними джерел, засідання будуть проходити більшу частину тижня.

Очікується, що ситуація в Україні буде в порядку денному, але не буде головною. Джерело додало, що переговори будуть охоплювати кілька проблем, з якими стикається Організація Північноатлантичного договору.

Ситуація на кордоні

1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, зокрема до просування своїх військ углиб території України.

Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).

За словами Хомчака, станом на 30 березня вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях були розташовані 28 батальйонних тактичних груп противника. Йдеться, зокрема, про Брянську, Воронезьку, Ростовську області РФ, а також про територію незаконно окупованого українського Криму.

При цьому збройні сили РФ здійснюють поступове нарощування військ поблизу державного кордону України – на півночі, на сході та на півдні.

Міжнародна група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) встановила, що Росія розгорнула великий польовий військовий табір біля кордону з Україною.

  • Європейське командування збройних сил Сполучених Штатів Америки (EUCOM) привело в максимальну боєготовність армію у зв’язку зі стягуванням озброєння Росії до кордону України та ескалації конфлікту на Донбасі.
  • У п’ятницю, 2 квітня, президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову. Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму.
Теги: Блінкен, війська, кордон, НАТО, Україна, РФ

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