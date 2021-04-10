Блінкен має намір обговорити в Брюсселі нарощування військ РФ біля кордонів України – ЗМІ

Державний секретар США Ентоні Блінкен планує наступного тижня відвідати Брюссель і обговорити з офіційними особами НАТО пересування військ Російської Федерації в районі кордону з Україною.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на власні джерела.

Також на наступному тижні в Брюсселі буде міністр оборони США Ллойд Остін, він проведе переговори з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Крім переговорів в НАТО Блінкен зустрінеться з європейськими офіційними особами.

За даними джерел, засідання будуть проходити більшу частину тижня.

Очікується, що ситуація в Україні буде в порядку денному, але не буде головною. Джерело додало, що переговори будуть охоплювати кілька проблем, з якими стикається Організація Північноатлантичного договору.