Держсекретар США Ентоні Блінкен засудив російський масований ракетний обстріл України 15 листопада. Він запевнив, що США підтримуватиме нашу країну "скільки це буде необхідно".

Про це йдеться у дописі держсекретаря США у Twitter.

Блінкен зазначив, що президент України Володимир Зеленський “сьогодні знову чітко дав зрозуміти, що він готовий до дипломатії для справедливого припинення війни, яку розпочала Росія”.

У вівторок президент України Володимир Зеленський окреслив мирний план із 10 пунктів щодо припинення вторгнення РФ в Україну у відеопромові перед лідерами G20 на Балі, Індонезія.

“Відповіддю Росії була ще одна хвиля ракет”, — зазначив Блінкен. “Ці атаки не зламають волю України — ми будемо з Україною стільки, скільки буде потрібно”.

.@ZelenskyyUA demonstrated leadership again today by making clear he is prepared for diplomacy toward a just end to the war Russia started. Russia’s response was another wave of missiles. These attacks will not break Ukraine’s will—we will be with Ukraine for as long as it takes. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 15, 2022

Ввечері 15 листопада російські військові завдали масованого обстрілу по території України. Вибухи було чутно у Києві, Львові, Кривому Розі, Харкові та Рівному.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що масовані ракетні обстріли українських міст “свідчать лише про слабкість Путіна”.

Окрім цього, на тлі чергових атак РФ амбасадорка США в Україні Бріджит Брінк висловила підтримку українцям та назвала атаки РФ “хвилею жорстоких нападів”.