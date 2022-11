Про це йдеться у дописі держсекретаря США у Twitter.

Блінкен зазначив, що президент України Володимир Зеленський “сьогодні знову чітко дав зрозуміти, що він готовий до дипломатії для справедливого припинення війни, яку розпочала Росія”.

У вівторок президент України Володимир Зеленський окреслив мирний план із 10 пунктів щодо припинення вторгнення РФ в Україну у відеопромові перед лідерами G20 на Балі, Індонезія.

.@ZelenskyyUA demonstrated leadership again today by making clear he is prepared for diplomacy toward a just end to the war Russia started. Russia’s response was another wave of missiles. These attacks will not break Ukraine’s will—we will be with Ukraine for as long as it takes.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 15, 2022