Держсекретар США Ентоні Блінкен після офіційних зустрічей заявив, що його поїздка до України була продуктивною. Головною темою обговорення була загроза вторгнення Росії та можливу реакцію Заходу на дії Москви.

Про це він написав у Twitter.

“Завершив продуктивну поїздку до Києва, де підтвердив нашу незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. США віддані зміцненню відносин з Україною, у міру того, як працюють над стримуванням подальшої російської агресії. Наступна зупинка – Берлін”, – зазначив Блінкен.

19 січня держсекретар США зустрівся в Києві з президентом України Володимиром Зеленським та головою МЗС Дмитром Кулебою, підтвердивши відданість США суверенітету та територіальній цілісності України.

Блінкен також закликав українців до єдності перед можливою агресією РФ і визнав, що Росія може перейти до ескалації “в найкоротші терміни”. Проте США роблять все можливе, щоб повернути Москву на дипломатичний шлях, запевнив він.

Сьогодні Блінкен відвідає Берлін, де проведе спільну зустріч з рештою голів МЗС країн “трансатлантичної четвірки”, до якої входять США, Німеччина, Франція та Велика Британія. А 21 січня держсекретар США зустрінеться із головою МЗС РФ Сергієм Лавровим у Женеві.