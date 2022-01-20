Про це він написав у Twitter.
“Завершив продуктивну поїздку до Києва, де підтвердив нашу незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. США віддані зміцненню відносин з Україною, у міру того, як працюють над стримуванням подальшої російської агресії. Наступна зупинка – Берлін”, – зазначив Блінкен.
19 січня держсекретар США зустрівся в Києві з президентом України Володимиром Зеленським та головою МЗС Дмитром Кулебою, підтвердивши відданість США суверенітету та територіальній цілісності України.
Блінкен також закликав українців до єдності перед можливою агресією РФ і визнав, що Росія може перейти до ескалації “в найкоротші терміни”. Проте США роблять все можливе, щоб повернути Москву на дипломатичний шлях, запевнив він.
Сьогодні Блінкен відвідає Берлін, де проведе спільну зустріч з рештою голів МЗС країн “трансатлантичної четвірки”, до якої входять США, Німеччина, Франція та Велика Британія. А 21 січня держсекретар США зустрінеться із головою МЗС РФ Сергієм Лавровим у Женеві.
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Американський державний діяч повідомив нову інформацію стосовно розміщення російських військ біля кордону України.
- Також Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен подякував колегам-дипломатам з Посольства США в Україні за важку працю.
- У Державному департаменті США відзначили, що Росія може використати своє озброєння у Білорусі, щоб напасти на Україну ще й зі сторони півночі.