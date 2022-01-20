Про це він написав у Twitter.

“Завершив продуктивну поїздку до Києва, де підтвердив нашу незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. США віддані зміцненню відносин з Україною, у міру того, як працюють над стримуванням подальшої російської агресії. Наступна зупинка – Берлін”, – зазначив Блінкен.

19 січня держсекретар США зустрівся в Києві з президентом України Володимиром Зеленським та головою МЗС Дмитром Кулебою, підтвердивши відданість США суверенітету та територіальній цілісності України.

Блінкен також закликав українців до єдності перед можливою агресією РФ і визнав, що Росія може перейти до ескалації “в найкоротші терміни”. Проте США роблять все можливе, щоб повернути Москву на дипломатичний шлях, запевнив він.

Сьогодні Блінкен відвідає Берлін, де проведе спільну зустріч з рештою голів МЗС країн “трансатлантичної четвірки”, до якої входять США, Німеччина, Франція та Велика Британія. А 21 січня держсекретар США зустрінеться із головою МЗС РФ Сергієм Лавровим у Женеві.