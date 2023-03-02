Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія "систематично затикає рот" тим, хто критикує владу всередині країни, закликавши уповноважених ООН слідчих документувати порушення РФ у війні в Україні.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на слова Блінкена під час виступу перед Радою ООН з прав людини.

Видання пише, що Блінкен схарактеризував репресії громадянського суспільства в Росії як “систематичне затикання рота”.

Також закликав призначених ООН слідчих продовжити документування “зловживання Росії в Україні”, аби надати “неупереджений звіт про те, що відбувається”, та основу для національних та міжнародних зусиль щодо притягнення винних до відповідальності.

Відеозвернення держсекретаря США передувало очікуваному виступу високопоставленого російського посадовця Сергія Рябкова. Він мав виступити перед тим самим органом у Женеві вперше з того часу, як почалося повномасштабне російське вторгнення в Україну.