Блінкен назвав свій візит до Києва продуктивним

Про це він написав в своєму Twitter-акаунті.

“Продуктивне проведення часу в Києві з президентом України Володимиром Зеленським і з усіма, з ким я зустрівся”, – зазначив Блінкен.

Він також наголосив, що США “сповнені рішучості перед обличчям російської агресії” і готові підтримати проведення реформ, необхідні для забезпечення суверенного, демократичного і процвітаючого майбутнього України.

Productive time spent in Kyiv with President @ZelenskyyUa and all those with whom I met. The United States is resolute in the face of Russian aggression and in our support for the reform work needed to ensure a sovereign, democratic, and prosperous future for Ukraine. pic.twitter.com/RaHlRbynM9

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 6, 2021