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Блінкен назвав свій візит до Києва продуктивним

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що його переговори в Києві з українськими офіційними особами були продуктивними.

П’ятниця, 7 травня 2021, 08:18

Про це він написав в своєму Twitter-акаунті.

“Продуктивне проведення часу в Києві з президентом України Володимиром Зеленським і з усіма, з ким я зустрівся”, – зазначив Блінкен.

Він також наголосив, що США “сповнені рішучості перед обличчям російської агресії” і готові підтримати проведення реформ, необхідні для забезпечення суверенного, демократичного і процвітаючого майбутнього України.

6 травня до України з візитом прибув державний секретар США Ентоні Блінкен. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, митрополитом Епіфанієм, Денисом Шмигалем й іншими політиками.

  • Державний секретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським запевнив, що США не визнають окупацію частини території України, і що Крим належить саме Україні. За словами Блінкена, разом із головами парламентських францій та із Зеленським, обговорювалися питання євроатлантичної інтеграції, “а також та робота, яку проводить Україна, аби просувати реформи, викорінювати корупцію”.
  • Ентоні Блінкен та Володимир Зеленський також прокоментували ситуацію з відводом російської військової техніки та підрозділів від українських кордонів. За словами Зеленського, відведення військ РФ спостерігається лише в незаконно окупованому Криму, а на інших ділянках ні.
  • За підсумками зустрічі президент України Володимир Зеленський повідомив, що запросив американського лідера Джо Байдена відвідати нашу країну з офіційним візитом уже цього року.
Теги: Володимир Зеленський, Ентоні Блінкен, Епіфаній, Україна

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