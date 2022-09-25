Блінкен назвав захоплення РФ українських АЕС «кричущим порушенням»

Про це він повідомив у Twitter.
Блінкен закликав РФ вийти з АЕС і “відвести свої війська від міжнародно визнаних кордонів України”.
Russia’s seizure of Ukraine’s Zaporizhzhya Nuclear Power Plant is a flagrant breach of its past commitments to nuclear safety. The U.S. and our allies urge Russia to withdraw from the ZNPP, and to remove its troops from Ukraine’s internationally respected borders.
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 24, 2022
Коментарі надійшли на початку так званого голосування на чотирьох тимчасово окупованих Москвою територіях, включаючи Запоріжжя, щодо приєднання до РФ. Організація Об’єднаних Націй засудила ці бюлетені як порушення міжнародного права, повідомляє Bloomberg.
США та Європа засудили останні ядерні загрози Путіна як чергову ознаку відчаю Кремля поряд з референдумами та наказом про мобілізацію. Вони пообіцяли продовжувати фінансову та військову підтримку Києва, оскільки він продовжує контрнаступ з метою повернення тимчасово окупованих РФ територій на сході та півдні України.
Раніше МАГАТЕ опублікувало звіт за підсумками свого візиту на Запорізьку атомну електростанцію, в якому зазначило, що постійні обстріли загрожують ядерній безпеці.
- Україна ініціює скликання термінового засідання Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй у зв’язку з проведенням РФ псевдореферендумів на окупованих територіях.
- Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що необхідно розрізняти “створення демілітаризованої зони” навколо Запорізької АЕС від створення “зони ядерної безпеки”.
- У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) заявили, що на Запорізькій АЕС навмисно вимкнули останню основну лінію електропередачі, аби загасити пожежу.
- Польща, стурбована бойовими діями навколо Запорізької АЕС в Україні, роздала йодні таблетки регіональним пожежним службам, щоб вони їх передали населенню у разі радіоактивного опромінення.