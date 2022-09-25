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Блінкен назвав захоплення РФ українських АЕС «кричущим порушенням»

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що рішення РФ захопити українську Запорізьку атомну електростанцію є "грубим порушенням" своїх минулих зобов'язань щодо безпеки.

Неділя, 25 вересня 2022, 10:27
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Про це він повідомив у Twitter.

Блінкен закликав РФ вийти з АЕС і “відвести свої війська від міжнародно визнаних кордонів України”.

Коментарі надійшли на початку так званого голосування на чотирьох тимчасово окупованих Москвою територіях, включаючи Запоріжжя, щодо приєднання до РФ. Організація Об’єднаних Націй засудила ці бюлетені як порушення міжнародного права, повідомляє Bloomberg.

США та Європа засудили останні ядерні загрози Путіна як чергову ознаку відчаю Кремля поряд з референдумами та наказом про мобілізацію. Вони пообіцяли продовжувати фінансову та військову підтримку Києва, оскільки він продовжує контрнаступ з метою повернення тимчасово окупованих РФ територій на сході та півдні України. 

Раніше МАГАТЕ опублікувало звіт за підсумками свого візиту на Запорізьку атомну електростанцію, в якому зазначило, що постійні обстріли загрожують ядерній безпеці.

Теги: Ентоні Блінкен, обстріл АЕС, російські війська, російсько-українська війна, США, українські АЕС

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