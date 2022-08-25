Державний секретар США Ентоні Блінкен зреагував на ракетний удар росіян по залізничній станції у Дніпропетровській області. Американський посадовець назвав це "звірством".

Про це він написав у своєму Twitter-акауні.

За його словами, ракетний удар військ РФ по залізничній станції, де перебували мирні особи – “відповідає зразку звірств”.

“Ми продовжимо разом із партнерами з усього світу підтримувати Україну і вимагати відповідальності російських офіційних осіб”, – написав він.

Russia’s missile strike on a train station full of civilians in Ukraine fits a pattern of atrocities. We will continue, together with partners from around the world, to stand with Ukraine and seek accountability for Russian officials. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 24, 2022

Як відомо, 24 серпня російські військові завдали ракетний удар по вагонах на залізничній станції Чаплине, що на Дніпропетровщині.

Спершу повідомлялось, що внаслідок удару загинуло 15 осіб, однак згодом кількість загиблих зросла до 22. Ще майже півсотні осіб отримали поранення.