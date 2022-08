Про це він написав у своєму Twitter-акауні.

За його словами, ракетний удар військ РФ по залізничній станції, де перебували мирні особи – “відповідає зразку звірств”.

“Ми продовжимо разом із партнерами з усього світу підтримувати Україну і вимагати відповідальності російських офіційних осіб”, – написав він.

Russia’s missile strike on a train station full of civilians in Ukraine fits a pattern of atrocities. We will continue, together with partners from around the world, to stand with Ukraine and seek accountability for Russian officials.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 24, 2022