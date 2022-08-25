Про це він написав у своєму Twitter-акауні.

За його словами, ракетний удар військ РФ по залізничній станції, де перебували мирні особи – “відповідає зразку звірств”.

“Ми продовжимо разом із партнерами з усього світу підтримувати Україну і вимагати відповідальності російських офіційних осіб”, – написав він.

Як відомо, 24 серпня російські військові завдали ракетний удар по вагонах на залізничній станції Чаплине, що на Дніпропетровщині.

Спершу повідомлялось, що внаслідок удару загинуло 15 осіб, однак згодом кількість загиблих зросла до 22. Ще майже півсотні осіб отримали поранення.

 