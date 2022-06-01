Про це повідомляє американський телеканал CNN.
“Військова допомога США зміцнить позицію України для захисту її суверенітету та територіальної цілісності, забезпечить перемоги на полі бою і, зрештою, зміцнить позиції України за столом переговорів”, – йдеться у заяві Блінкена.
Він зазначив, що Кремлю вдалося лише спустошити громади, обстрілюючи цивільне населення, руйнуючи сільське господарство України та загрожуючи глобальній продовольчій безпеці, блокуючи українські порти.
За його словами, “воля мужніх сил України захищати свою країну викликає захоплення, і Україна показала, що ніколи не буде підкорена РФ”.
Блінкен пообіцяв, що США та союзники “будуть з Україною стільки, скільки буде потрібно”.
Новий пакет допомоги від США містить:
- чотири вертольоти Мі-17;
- 1000 Javelin та 50 командно-пускових модулів до них;
- 6000 одиниць протитанкової зброї;
- високомобільні артилерійські реактивні системи та боєприпаси до них;
- п’ять протиартилерійських радарів;
- дві радіолокаційні станції повітряного спостереження;
- 15 000 155-мм артилерійських снарядів;
- 15 тактичних машин;
- запчастини та обладнання.
- Нагадаємо, Білий дім відстоював своє рішення надіслати Україні нові ракетні системи, які не досягають 300 км дальності, яку просили українці, заявляючи, що США оцінили, що системи дальності 80 км – це те, що потрібно країні на новому етапі війни.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провели спільну пресконференцію у Вашингтоні (США), де було оголошено, що Сполучені Штати нададуть Україні новий пакет військової допомоги, який включатиме ракетні системи залпового вогню HIMARS, які б’ють на далекі відстані.
- У колонці The New York Times президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден опублікував статтю, в якій виклав свої міркування стосовно російсько-української війни та ролі США у ній.