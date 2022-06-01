Держсекретар США Ентоні Блінкен 1 червня оголосив про передачу Україні озброєння та техніки на $700 мільйонів. Це вже одинадцяте вилучення, котре є частиною додаткових асигнувань у розмірі $40 мільярдів.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

“Військова допомога США зміцнить позицію України для захисту її суверенітету та територіальної цілісності, забезпечить перемоги на полі бою і, зрештою, зміцнить позиції України за столом переговорів”, – йдеться у заяві Блінкена.

Він зазначив, що Кремлю вдалося лише спустошити громади, обстрілюючи цивільне населення, руйнуючи сільське господарство України та загрожуючи глобальній продовольчій безпеці, блокуючи українські порти.

За його словами, “воля мужніх сил України захищати свою країну викликає захоплення, і Україна показала, що ніколи не буде підкорена РФ”.

Блінкен пообіцяв, що США та союзники “будуть з Україною стільки, скільки буде потрібно”.

Новий пакет допомоги від США містить: