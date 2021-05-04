Про це повідомили у пресслужбі Європейської служби зовнішніх зв’язків.
Зазначається, що зустріч відбулася на полях міністерської зустрічі G7 й дала можливість обговорити найважливіші майбутні виклики в галузях міжнародної політики та безпеки.
“Вони обговорили відносини з Росією у світлі нещодавнього нарощування нею сил в незаконно анексованому Криму та на кордоні з Україною, здоров’я Олексія Навального, а також дії Росії проти держав-членів ЄС та санкцій проти громадян ЄС” – йдеться у повідомленні.
Також обговорили відносини з Афганістаном та Китаєм. Крім того, Блінкен й Боррель поговорили про Спільний всеосяжний план дій з іранської ядерної програми на тлі новин про можливе повернення США до неї.
Боррель висловив занепокоєння напруженої ситуації у Колумбії, у якій тривають протести проти податкової реформи. Сторони виразили сподівання, що майбутній саміт ЄС-США у Брюсселі в червні “надасть нового імпульсу відносинам між Євросоюзом і США”.
Нагадаємо, 1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, в тому числі до просування своїх військ углиб території України. Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).
У п’ятницю, 2 квітня, президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову. Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму.
- Тим часом Росія продовжувала стягувати до тимчасово анексованого Криму та кордону з Україною більше військової техніки. Про це свідчать нові супутникові знімки.
- 22 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про завершення “раптової перевірки” військ, під приводом якої РФ стягнула військові сили до кордонів України та в окупований Крим.
- Очільник Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко заявив, що Росія почала відводити частину військ з території тимчасово окупованого Криму, але не від східного кордону України.