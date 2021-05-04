Про це повідомили у пресслужбі Європейської служби зовнішніх зв’язків.

Зазначається, що зустріч відбулася на полях міністерської зустрічі G7 й дала можливість обговорити найважливіші майбутні виклики в галузях міжнародної політики та безпеки.

“Вони обговорили відносини з Росією у світлі нещодавнього нарощування нею сил в незаконно анексованому Криму та на кордоні з Україною, здоров’я Олексія Навального, а також дії Росії проти держав-членів ЄС та санкцій проти громадян ЄС” – йдеться у повідомленні.

Також обговорили відносини з Афганістаном та Китаєм. Крім того, Блінкен й Боррель поговорили про Спільний всеосяжний план дій з іранської ядерної програми на тлі новин про можливе повернення США до неї.

Боррель висловив занепокоєння напруженої ситуації у Колумбії, у якій тривають протести проти податкової реформи. Сторони виразили сподівання, що майбутній саміт ЄС-США у Брюсселі в червні “надасть нового імпульсу відносинам між Євросоюзом і США”.

Нагадаємо, 1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, в тому числі до просування своїх військ углиб території України. Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).

У п’ятницю, 2 квітня, президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову. Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму.