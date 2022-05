Про це інформує пресслужба Державного департаменту США.

Під час розмови з Кулебою Блінкен наголосив на твердій підтримці Сполученими штатами незалежності та територіальної цілісності України перед обличчям жорсткої агресії РФ.

Він також анонсував повернення американських дипломатів назад в Україну, зокрема перші їх візити цього тижня до Львова.

Ентоні Блінкен з Кулебою обговорив їх зустріч 24 квітня, коли він з міністром оборони США Ллойдом Остіном прибули до України, а також – надання безпекової, економічної та гуманітарної допомоги в розмірі 33 мільярдів доларів, щоб дати Україні можливість перемогти Кремль.

Spoke with Foreign Minister @DmytroKuleba to follow up on our meetings in Kyiv. I highlighted the latest U.S. steps in supporting Ukraine’s sovereignty and territorial integrity in the face of the Kremlin’s brutal, unprovoked war. #UnitedWithUkraine

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 30, 2022