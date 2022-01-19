Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен подякував колегам-дипломатам з Посольства США в Україні за важку працю.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на повідомлення Ентоні Блінкена в Twitter.

Американський чиновник перебуває з візитом у Києві. Він вже зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським, а також з дипломатами у посольстві США, сповістивши нову інформацію стосовно розміщення російських військ біля кордону України

За його словами, у Кремлі планують перекинути до українського кордону ще більше російських військових, що дасть змогу їм здійснити вторгнення “у дуже короткі строки”.

У Twitter він висловив подяку колегам-дипломатам, зазначивши, що їх “безпека та добробут надзвичайно важливі”.

Окрема подяка нашим колегам з Посольства США, які невтомно працюють на місцях в Україні. Ми цінуємо жертви й важку працю вас і ваших сімей на користь американського народу. Ваша безпека та добробут є надзвичайно важливими”, — наголосив держсекретар США.