Про це повідомляють #Букви з посиланням на повідомлення Ентоні Блінкена в Twitter.

Американський чиновник перебуває з візитом у Києві. Він вже зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським, а також з дипломатами у посольстві США, сповістивши нову інформацію стосовно розміщення російських військ біля кордону України

За його словами, у Кремлі планують перекинути до українського кордону ще більше російських військових, що дасть змогу їм здійснити вторгнення “у дуже короткі строки”.

У Twitter він висловив подяку колегам-дипломатам, зазначивши, що їх “безпека та добробут надзвичайно важливі”.

An extra thank you to our @USEmbassyKyiv colleagues who have been working tirelessly on the ground in Ukraine. We appreciate you and your families’ sacrifices and hard work on behalf of the American people. Your safety and well-being are of the utmost importance. pic.twitter.com/9VV0G7DlAr

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 19, 2022