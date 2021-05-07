Про це він поінформував в інтерв’ю українському телеканалу ICTV. Інтерв’ю опубліковано на сайтах Держдепартаменту США та “Факти ICTV”.
“Насправді це поганий сигнал, і я думаю, що це може завдати потенційної шкоди міжнародному іміджу України”, – наголосив Блінкен.
При цьому він висловив сподівання, що український уряд “це розуміє” і “рухатиметься вперед до корпоративного управління “Нафтогазом”, а також іншими великими державними підприємствами”.
За словами Блінкена, таке управління “повинно бути прозорим, незалежним і обов’язково служити інтересам українців”.
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Держсекретар США знову зазначив, що Україна стикається “з двома викликами – зовнішнім (російська агресія) і внутрішнім – корупція, олігархи, які ставлять свої інтереси попереду інтересів українського народу”.
“І Росія використовує цю внутрішню агресію також у своїх цілях. Тож я впевнений, що українці дуже зацікавлені в реформах та сильних державних інституціях, їхній прозорості та незалежності. Йдеться про Антикорупційне бюро, діяльність суддів і наглядові ради державних компаній”, – заявив Блінкен.
Він відзначив “важливий прогрес” в питаннях ухвалення законів щодо декларування доходів парламентарів і земельної реформи.
“Але, звісно, необхідно домогтися більшого прогресу в таких питаннях, як корпоративне управління, судова реформа, в забезпеченні справжньої незалежності Антикорупційного бюро. Це насамперед потрібно українцям, вони тільки виграють від цих реформ”, – наголосив держсекретар США.
Він додав, що міжнародна спільнота хоче співпрацювати з Україною, проте інвестори мають бути впевнені, що тут сприятливий бізнес-клімат.
(На відео – з 4:00)
- Як відомо, 28 квітня Кабінет Міністрів звільнив голову правління НАК “Нафтогаз України” Андрія Коболєва. Замість нього КМУ призначив Юрія Вітренка новим очільником компанії.
- Крім того, Кабінет Міністрів звільнив, а потім перепризначив членів наглядової ради Національної акціонерної компанії “Нафтогаз”. Уряд також оголосив конкурс на посади чотирьох незалежних членів наглядової ради НАК.
- У “Нафтогазі” відреагували на рішення звільнити керівництво та голову правління Андрія Коболєва, призначивши на цю посаду Юрія Вітренка. У компанії назвали такі перестановки “юридичною маніпуляцією” та “наругою”. Члени наглядової ради “Нафтогазу” вже подали письмові повідомлення про дострокове припинення своїх повноважень.
- Посли країн “Великої сімки” та Державний департамент США також прокоментували звільнення Андрія Коболєва, нагадавши про необхідність “поваги до корпоративного управління, прозорості та доброчесності”.
- Сам Андрій Коболєв має намір оскаржувати рішення Уряду про його звільнення з посади голови правління “Нафтогазу”. Він вважає причиною свого звільнення накопичені на рахунках компанії 2 млрд доларів вільних грошових коштів.
- Юрій Вітренко ж розповів, що його повернення до “Нафтогазу” на посаді голови правління ініціювали прем’єр Денис Шмигаль та президент Володимир Зеленський через те, що призначити його міністром на віцепрем’єром не вдалося.