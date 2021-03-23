Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що російський трубопровід "Північний потік-2" суперечить інтересам Європейського Союзу і може підірвати інтереси України.

Про це повідомляє Reuters.

“Президент Джо Байден ясно дав зрозуміти, що він вважає, що трубопровід – погана ідея, погана для Європи, погана для Сполучених Штатів, в кінцевому підсумку це суперечить власним цілям безпеки ЄС”, – сказав Блінкен на зустрічі з секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

“Це може підірвати інтереси України, Польщі та ряду близьких партнерів і союзників”, – додав він.

Держсекретар США також зазначив, що планує обговорити питання реалізації проєкту “Північний потік-2” з міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом.

“Північний потік – 2” будується в обхід України. Він може збільшити енергетичну залежність Європи від Росії і буде конкурувати з поставками скрапленого природного газу з США.

За словами аналітиків, які відстежують дані, трубопровід вже побудований приблизно на 95% і може бути завершений до вересня.

Сполучені Штати побоюються, що Росія може використовувати “Північний потік – 2” в якості важеля впливу на країни ЄС за рахунок посилення залежності від Москви.