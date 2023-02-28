Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у своїй резиденції зустрівся з державним секретаря США Ентоні Блінкеном та подякував США за підтримку суверенітету держави.

Про це повідомляє КазТАГ (“Казахське телеграфна агенція”).

“Я хотів би висловити нашу вдячність за постійну і тверду підтримку Сполученими Штатами нашої незалежності, територіальної цілісності та суверенітету”, — сказав Токаєв.

Також президент Токаєв Казахстану відзначив важливість візиту Блінкена, оскільки він сприятиме побудові стратегічного співробітництва між країнами.

Водночас Блінкен закликав поглиблювати партнерство між країнами. За його словами, лише за останні роки США та Казахстан досягли “нових важливих успіхів у цьому напрямку”.

“Ми маємо намір взаємодіяти на найвищому рівні”, — зауважив держсекретар США.

Зауважимо, що Сполучені Штати є одним із найбільших інвесторів Казахстану із загальним обсягом інвестиції понад $62 млрд.

Крім того, американський дипломат дав високу оцінку політичним та економічним перетворенням у Казахстані.