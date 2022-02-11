Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен упевнений, що Росія може вдертися в Україну в будь-який момент, у тому числі під час Зимових Олімпійських ігор у Пекіні.

Про це він заявив під час брифінгу в Мельбурні (Австралія), повідомляє міжнародне видання Reuters.

“Як ми вже говорили раніше, ми перебуваємо у вікні, коли вторгнення може початися в будь-який момент, і, щоб внести ясність – це, зокрема, може бути під час Олімпіади”, – сказав державний секретар США.

Він наголосив, що Вашингтон продовжує “згортати” своє посольство в Україні, і повторив заклик Держдепартаменту до американських громадян негайно покинути країну.

“Простіше кажучи, ми продовжуємо бачити дуже тривожні ознаки російської ескалації, включаючи прибуття нових сил на український кордон”, – сказав Блінкен.

Проте, він повідомив журналістам, які супроводжують його в Канберру, що питання, пов’язані з Україною та діями Росії, продовжують залишатися в центрі уваги американської адміністрації незалежно від того, де перебувають її співробітники.

Тим часом міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу переконаний, що ситуація на українських кордонах досить серйозна, водночас не настільки жахлива, як “подає Захід”. За його словами, “політичний ажіотаж” навколо тверджень стосовно швидкого нападу РФ завдає удару економіці України.