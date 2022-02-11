Про це він заявив під час брифінгу в Мельбурні (Австралія), повідомляє міжнародне видання Reuters.
“Як ми вже говорили раніше, ми перебуваємо у вікні, коли вторгнення може початися в будь-який момент, і, щоб внести ясність – це, зокрема, може бути під час Олімпіади”, – сказав державний секретар США.
Він наголосив, що Вашингтон продовжує “згортати” своє посольство в Україні, і повторив заклик Держдепартаменту до американських громадян негайно покинути країну.
“Простіше кажучи, ми продовжуємо бачити дуже тривожні ознаки російської ескалації, включаючи прибуття нових сил на український кордон”, – сказав Блінкен.
Проте, він повідомив журналістам, які супроводжують його в Канберру, що питання, пов’язані з Україною та діями Росії, продовжують залишатися в центрі уваги американської адміністрації незалежно від того, де перебувають її співробітники.
Тим часом міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу переконаний, що ситуація на українських кордонах досить серйозна, водночас не настільки жахлива, як “подає Захід”. За його словами, “політичний ажіотаж” навколо тверджень стосовно швидкого нападу РФ завдає удару економіці України.
- Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден попередив громадян США, які зараз перебувають в Україні, виїхати у зв’язку з загрозою російського вторгнення.
- Єврокомісія завершує розробляти пакет жорстких санкцій щодо Російської Федерації. Їх потенційно можуть запровадити, якщо Росія вдереться на територію України.
- Також Сполучені Штати Америки разом із союзниками підготували перелік осіб, на яких можуть накласти санкції у разі агресії Кремля на Україну. Йдеться про російську еліту та найближче оточення президента РФ Володимир Путіна.
- 10 лютого у парламенті Великої Британії ухвалили закон, котрим розширили та посилили санкції проти Російської Федерації у разі нового нападу на Україну.
- Нагадаємо, жорсткі санкції, котрі Сполучені Штати Америки погрожують запровадити проти Російської Федерації у разі нового нападу на Україну, кардинально змінять повсякденне життя росіян. Також вони можуть взагалі зруйнувати всю російську економіку.