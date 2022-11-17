Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив 17 листопада, що Сполучені Штати "діляться інформацією, якою володіють" з Україною, додавши, що всі партнери – США, НАТО, Польща та Україна – мають "зобов’язання стежити за фактами" щодо смертельного інциденту у східній Польщі.

Про це інформує CNN.

На пресконференції в Бангкоку Блінкен зауважив, що США підтримуватимуть регулярні контакти з “українськими партнерами” щодо ситуації та “ділитимуться наявною інформацією”.

Блінкен повторив, що розслідування триває, але США “наразі не побачили нічого, що суперечило б попередній оцінці президента Дуди про те, що це, ймовірно, результат української ракети протиповітряної оборони, яка, на жаль, впала в Польщі”.

Однак він знову наголосив, що “незалежно від точних деталей цього інциденту, Росія несе абсолютну відповідальність за те, що сталося”, через агресивний шквал ракетних ударів Москви та продовження війни.

Попри початкові оцінки Польщі та НАТО, президент України Володимир Зеленський у вівторок і вранці середи публічно стверджував, що ракета не була українською.

У своєму зверненні в середу ввечері він зазначив, що “українська позиція дуже прозора: ми хочемо встановити всі деталі, кожен факт. Тому нам потрібно, щоб наші експерти долучилися до роботи міжнародного розслідування та отримали доступ до всіх дані, доступні нашим партнерам і на місці вибуху”.

Блінкен заявив у четвер, що Зеленський “зв’язався з президентом Польщі, щоб з’ясувати факти”.

“Голова Ради національної безпеки і оборони України заявив, що Україна проводить комплексний аналіз того, що сталося”, – пояснив американський дипломат.

Раніше президент Республіки Польща Анджей Дуда – коментуючи влучання російської ракети у польське село Пшеводув, під час масованої ракетної атаки РФ на Україну – заявив, що “неможна вважати, що ця ракета буда випущена РФ”. Він також висловив припущення, що це могла бути ракета української ППО.

За даними ЗМІ, президент США Джо Байден також вважає, що ракета, яка впала у Польщі – це ракета з української системи ППО.

Тоді як секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна виступає за спільну перевірку інциденту з падінням ракети у Польщі та готова надати докази “російського сліду”.

У міністерстві закордонних справ Польщі раніше заявили, що ракета, яка 15 листопада влучила у польському селі Пшеводув, що поблизу з українським кордоном – це ракета російського виробництва.

Своєю чергою, Італія вважає, що немає великої різниці, чи ракета, яка спричинила смертоносний вибух у Польщі, була російською чи ні, оскільки саме Москва винна в атаці на інфраструктуру в Україні, заявила 16 листопада прем’єр-міністерка Джорджія Мелоні.

Окрім цього, прем’єр-міністр Матеуш Моравецький 16 листопада заявив, що цілком можливо, що інцидент, коли ракета влучила в південно-східне село на території Польщі, став результатом провокації російської сторони.

Щобільше, посол Польщі при НАТО Томаш Шатковський заявив, що “остаточна відповідальність лежить на Росії” після падіння ракети на території Польщі 15 листопада, в результаті чого загинуло двоє осіб.

Довідка. 15 листопада, після того, як росіяни завдали масованих ракетних ударів по Україні, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у терміновому порядку скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони.

Офіційно про причину скликання комітету спершу не повідомлялось, однак у польських ЗМІ поширювалась інформація, що під час масованого ракетного обстрілу України російська ракета також впала на території Польщі, поблизу кордону з Україною, внаслідок чого загинуло двоє осіб.