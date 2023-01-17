17 січня на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі, Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що підтримка, яку Вашингтон надає Києву, збільшується протягом війни, оскільки Сполучені Штати сповнені рішучості дати Україні "те, що їй потрібно для досягнення успіху на полі бою".

Про це інформує CNN.

Блінкен наголосив, що з розвитком російської агресії також посилювалась допомога США Україні, щоб переконатися, що “країна має те, що їй потрібно”, щоб прямо протистояти росіянам.

Він анонсував ще більше інформації від США після зустрічі групи Рамштайн, яку 20 січня відвідає міністр оборони Ллойд Остін у Німеччині. Проте не уточнив, що ще Сполучені Штати можуть надати Україні.

Якщо ви прослідкуєте траєкторію від Stingers до Javelins і HIMARS, до бойових машин Bradley та ракетних батарей Patriot, ми постійно забезпечували те, що потрібно Україні, і ми робимо це так, щоб переконатися, що вона реагує на те, що відбувається на полі бою”, – зазначив Держсекретар.

За його словами, надання підтримки США почалося, “коли ми побачили, як збираються грозові хмари за кілька місяців до повномасштабної агресії”.

Дипломат вкотре наголосив, що найшвидший спосіб припинити війну – це “дати сильну руку Україні на полі бою”, що США, за його словами, і роблять.

Блінкен похвалив Сполучене Королівство за оголошення щодо надання танків Україні.

Ми аплодуємо зобов’язанню прем’єр-міністра на вихідних відправити танки Challenger 2 і додаткові артилерійські системи в Україну, елементи, які продовжуватимуть зміцнювати та додавати до того, що Сполучені Штати надали, в тому числі під час нашого останнього скорочення”.

Зауважимо, 17 січня міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що британський уряд вирішив спорядити Україні важке озброєння, включно з танками, тому що нація повинна дати російському президенту Володимиру Путіну “дійсно чітке повідомлення” про міжнародну підтримку Києва.

16 січня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес оголосив про новий пакет військової допомоги Україні. Мовиться зокрема про танки Challenger 2, десятки гармат AS90 та понад 100 броньованих транспортних засобів, включно з гусеничними БТР Bulldog.