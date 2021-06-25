Про це повідомили на сайті Державного департаменту США.
“Секретар Блінкен і президент Макрон зробили акцент на спільних цілях щодо встановлення стабільних і передбачуваних відносин з Москвою, одночасно вирішуючи питання агресивної та безвідповідальної поведінки Росії, зокрема щодо України“, – сказано в повідомленні.
Окрім цього, Блінкен та Макрон говорили про випадки примусової економічної практики КНР стосовно уйгурів і стосовно “неринкової економічної поведінки” Китаю.
До чого конкретно домовилися Макрон та Блінкен стосовно російсько-українського питання – не повідомляється.
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- У Комітеті з міжнародних відносин Сенату США немає спільного сприйняття саміту президента США Джо Байдена та президента Росії Володимира Путіна. Думки представників Демократичної та Республіканської партій розділилися.