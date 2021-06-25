‎Держсекретар США Ентоні Блінкен та президент Франції Еммануель Макрон зустрілися в Парижі (Франція), аби обговорити питання щодо трансатлантичної безпеки та співпраці в рамках НАТО. На порядку денному було питання стосовно протидії "агресивній та безвідповідальній" поведінці Росії.

Про це повідомили на сайті Державного департаменту США.

“Секретар Блінкен і президент Макрон зробили акцент на спільних цілях щодо встановлення стабільних і передбачуваних відносин з Москвою, одночасно вирішуючи питання агресивної та безвідповідальної поведінки Росії, зокрема щодо України“, – сказано в повідомленні.

Окрім цього, Блінкен та Макрон говорили про випадки примусової економічної практики КНР стосовно уйгурів і стосовно “неринкової економічної поведінки” Китаю.

До чого конкретно домовилися Макрон та Блінкен стосовно російсько-українського питання – не повідомляється.