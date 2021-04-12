Про це йдеться у відповідних заявах Блінкена та міністрів G7.

Так, в понеділок, 12 квітня держсекретар США мав телефонну розмову з генсекретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. За підсумками він анонсував зустріч з очільником Альянсу, а також розповів про зміст їхньої розмови.

“Ми дійшли згоди у тому, що Росія має припинити своє небезпечне нарощування військ та агресію, яка триває вздовж кордонів України. Ми також обговорили перспективи просування миру в Афганістані”, — написав Блінкен.

Того ж дня Велика Британія, яка головує в групі, опублікувала заяву міністрів закордонних справ країн Великої сімки (Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та США), а також головного дипломата ЄС Жозепа Борреля щодо ситуації на території України, вздовж її кордонів і в незаконно анексованому Криму.

“Ці великомасштабні переміщення військ без попереднього повідомлення є загрозливою і дестабілізаційною діяльністю. Ми закликаємо Росію припинити провокації і негайно знизити напруженість відповідно до її міжнародних зобов’язань”, — йдеться в заяві.

Як повідомлялося, днями міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан закликав Росію надати роз’яснення щодо посилення військ поблизу кордону України. Але Росія відмовилася.

Велика сімка закликала Росію дотримуватися принципів і зобов’язань ОБСЄ щодо прозорості пересування військових, які вона підписала, і все ж надати роз’яснення.

Крім цього, міністри наголосили на незмінності підтримки незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, висловили слова подяки Франції та Німеччині за їхні зусилля у “нормандському форматі”. Наостанок вони закликали Україну, Росію та ОБСЄ до конструктивної праці в рамках Тристоронньої контактної групи.

Що відбувається на кордоні України та РФ?

1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, зокрема до просування своїх військ углиб території України.

Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).

За словами Хомчака, станом на 30 березня вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях були розташовані 28 батальйонних тактичних груп противника. Йдеться, зокрема, про Брянську, Воронезьку, Ростовську області РФ, а також про територію незаконно окупованого українського Криму.

При цьому збройні сили РФ здійснюють поступове нарощування військ поблизу державного кордону України – на півночі, на сході та на півдні.

Міжнародна група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) встановила, що Росія розгорнула великий польовий військовий табір біля кордону з Україною.