За інформацією ЗМІ, головну роль у тому, аби переконати президента США Джо Байдена ухвалити рішення щодо винищувачів F-16 для України, зіграв державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен.

Джерело: The Washington Post

Після кількох місяців спротиву, Білий дім піддався тиску погодившись, аби західні союзники надали Україні американські винищувачі F-16.

У Міністерстві оборони України сподіваються, що ці винищувачі захищатимуть небо України вже цієї осені.

“Якщо ми докладемо всіх зусиль і рішення прийматимуться швидко, я б припустив, що наприкінці вересня-початку жовтня ми побачимо в українському повітряному просторі перші F-16”, – зазначив радник глави Міноборони Юрій Сак.

Попри те, що винищувачі не допоможуть ЗСУ у контрнаступі, який за очікуваннями розпочнеться за декілька тижнів, швидкість, з якою було ухвалено рішення щодо їхнього постачання, вражає.

Україна понад рік просила F-16 для боротьби з російською армією, проте адміністрація Байдена, маючи в арсеналі понад 1000 винищувачів і принаймі стільки ж продавши союзникам, відмовляла у їхньому постачання та забороняла це третім країнам.

Та раптом Байден погодився, аби союзники, які мають винищувачі, надали їх Україні, як тільки постачання та матеріально-технічне забезпечення будуть узгоджені та українські пілоти та механіки зможуть навчені ними користуватися.

Офіційні особи у Європі, США та Україні наголосили, що Байден змінив своє рішення через постійний тиск з боку союзників, Конгресу США та президента України Володимира Зеленського.

Офіційні особи США додали, що головною рушійною силою у Білому домі, яка намагалась дозволити союзникам передавати Україні винищувачі і активно працювала з НАТО, став держсекретар Ентоні Блінкен.

Блінкен також відіграв подібну роль у той час. коли країни НАТО вагались щодо надання Україні сучасних танків.

Байден поінформував союзників G-7 про своє рішення щодо F-16 на їхньому саміті, що триває в Японії, підтвердив радник з національної безпеки Джейк Салліван журналістам у Японії вранці 20 травня.

Салліван описав навчання як логічний наступний етап війни після надання артилерії, танків та іншої зброї.

Водночас час отримання винищувачів може бути не таким, на який сподіваються в Україні, оскільки тим, хто готовий буде надати літаки – насамперед країни Північної Європи, такі як Данія, Нідерланди, Норвегія, Польща – потрібно буде спершу перевірити свої запаси та почати навчання українських пілотів.

Також Білому дому потрібно спершу офіційно повідомити Конгрес США і надати йому можливість заперечити, щоб треті країни мали можливість передавати американські винищувачі.

На відповідь у Конгресу є 30 днів, але вони скорочуються до 15, якщо країна, яка хоче отримати схвалення, є членом НАТО чи іншою близькою країною у сфері оборони.