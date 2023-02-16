Держсекретар Ентоні Блінкен під час приватної розмови з експертами висловив вагання щодо можливого наступу України на півострів. Спроба України повернути Крим була б червоною лінією для Володимира Путіна, яка могла б призвести до ширшої відповіді Росії.

Про це повідомляє Politico.

Російський президент вважає Крим частиною РФ і не хотів би, щоб півострів вирвали з його пазурів — хоча це саме те, що він зробив з Україною майже десять років тому. Відтоді республіканська та демократична адміністрації неодноразово заявляли, що “Крим – це Україна”.

Коментарі вищого дипломата, безсумнівно, розчарували Київ, прозвучали після того, як хтось під час приватної розмови запитав, чи готові США допомогти Україні реалізувати її довгострокову мету – повернути усі території, захоплені Москвою.

Четверо осіб, котрі знають про відповідь Блінкена, на умовах анонімності зауважили, що США не заохочують Україну повернути Крим, але це рішення виключно за Києвом. Адміністрація зосереджена на тому, щоб допомогти Україні просуватися туди, де ведеться боротьба.

Ця оцінка повторює коментарі офіційних осіб Пентагону минулих тижнів, які говорили про запеклу боротьбу, яка все ще точиться на Донбасі та на півдні країни, і які поставили під сумнів здатність України відвоювати Крим у найближчому майбутньому.

Водночас двоє інших співрозмовників не сприйняли коментарі Блінкена у такому контексті. Держсекретар зауважив, що рішення про те, що вони намагаються захопити силою, вирішують виключно українці, а не США. Це стало сигналом для них, що Блінкен був більш відкритий до потенційної української гри за Крим.

Хоча дипломати та військові посадовці США та НАТО ніколи не відмовлялися від публічних заяв про те, що Крим є частиною України, з 2014 року вони майже не зробили, щоб заперечити вторгнення Росії та окупацію півострова.

Загалом це повідомлення полягає в тому, що існує багато невизначеності щодо того, як далі розвиватимуться події, і реальні питання про здатність будь-якої сторони досягти великих успіхів”, — наголосив один з експертів.

Деякі експерти не вірять, що Україна намагатиметься повернути Крим, натомість спробує його ізолювати.

Є три критичні точки: сухопутний міст до Росії, міст через Керченську протоку і військово-морська база в Севастополі. Вони повинні нокаутувати всіх три, – зауважив колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер. Це залишило б багато російських сил без належної підтримки, без того, щоб Україна фактично намагалася захопити Крим, і це все одно було б серйозним ударом по військових зусиллях Росії”.

Український уряд протягом кількох місяців закликав почати вражати далекобійною артилерією позиції далеко за лінією фронту Росії, включно з Кримом, куди російські війська перемістили свої штаби та критичні склади за межі 50-мильної зони дії ракет, наданих США.

Поки що адміністрація Байдена відмовлялася надати відповідні системи, спочатку стверджуючи, що вони стурбовані тим, що Україна здійснить напади на Росію. Офіційні особи США також нещодавно заявили, що в запасах США недостатньо запасів ATACMS.

Водночас Білий дім приватно обурився через історію Washington Post 13 лютого, у якій містяться коментарі неназваного високопосадовця, який ставить під сумнів допомогу США у зброї до кінця війни. Офіційні особи заявили, що коментар не відображає політики адміністрації, повторюючи, що підтримка Сполучених Штатів триватиме “стільки, скільки буде потрібно”.