Блінкен вирушає до Китаю, аби відновити зв’язки між Вашингтоном та Пекіном — AP

Державний секретар США Ентоні Блінкен прямує до Китаю цими вихідними в межах спроби адміністрації Байдена відновити погіршення відносин між Вашингтоном і Пекіном і зберегти лінії зв’язку відкритими.

Джерело: Associated Press

Блінкен стане найвищим посадовцем США, який відвідає Китай з моменту вступу на посаду президента Джо Байдена. Спочатку його візит планувався на початку цього року, але був відкладений на невизначений термін після виявлення та збиття над Сполученими Штатами китайської шпигунської кулі.

Однак відтоді між США та Китаєм відбувалися взаємодії на нижчому рівні, попри триваючу ворожнечу та взаємні звинувачення щодо дій обох сторін у Тайванській протоці, Південно-Китайському морі, відмови Китаю засудити Росію за повномасштабне вторгнення в Україну та звинувачень з Вашингтона, що Пекін намагається посилити шпигунські заходи в усьому світі, зокрема й на Кубі.

13 червня Блінкен розмовляв зі своїм китайським колегою, міністром закордонних справ Цінь Ганом, щоб підтвердити поїздку.

Держсекретар США зустрінеться з високопосадовцями КНР, та обговорить важливість підтримки відкритих ліній зв’язку для відповідального управління відносинами між США та КНР.

У своєму зачитуванні телефонної розмови міністерство закордонних справ Китаю повідомило, що Цінь закликав Сполучені Штати поважати “основні проблеми Китаю”, такі як питання про самоврядування Тайваню, “припинити втручання у внутрішні справи Китаю та припинити завдавати шкоди суверенітету, безпеці та інтересам розвитку в ім’я конкуренції”.

Водночас Цінь зазначив, що китайсько-американські відносини “зіштовхнулися з новими труднощами та викликами” з початку року, і відповідальність обох сторін полягає у спільних напрацюваннях, щоб належно врегулювати розбіжності, сприяти обміну, співпраці та стабілізувати відносини.

Візит Блінкена був узгоджений між Сі та Байденом минулого року на зустрічі на Балі, під час якої лідери погодилися, що дві найбільші економіки світу повинні залишатися в контакті та вживати заходів, щоб гарантувати відсутність прорахунків у їхньому глобальному суперництві, які можуть призвести до конфлікту.

Зауважимо, 22 травня міністерство закордонних справ КНР закликало Сполучені Штати Америки “мати правильне розуміння Китаю, піти йому назустріч” та відновити двосторонні відносини.