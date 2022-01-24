Державний секретар США Ентоні Блінкен виступив проти введення превентивних санкцій проти Російської Федерації, але нагадав російській владі: будь-яке вторгнення на територію України США зустрінуть рішучою відповіддю.

Про це Блінкен розповів в етері телеканалу CNN.

Під час свого ефірного часу Блінкен захищав небажання адміністрації президента США Джо Байдена вводити санкції проти Росії превентивно, попри заклики президента України Володимира Зеленського. Нагадаємо, він і союзники протягом останніх тижнів закликають Сполучені Штати Америки покарати РФ за масове нарощування військ уздовж кордонів України.

Держсекретар переконаний: у такому випадку санкції втратять свою основну функцію. Він заявив, що мета санкцій – саме стримувати російську агресію. І якщо їх ввести зараз – стримуючий ефект буде знівельованим. Блінкен наголосив: США та Європа роблять усе, щоб дипломатичним шляхом впливати на плани президента Росії Володимира Путіна та стримати його від агресивних кроків, які так чи інакше здатні вплинути на безпеку України.

Однак, Ентоні Блінкен стверджує, що США дадуть миттєву відповідь у випадку посягання Росії на суверенітет Української держави. У випадку навіть незначного вторгнення, за словами держсекретаря США, “це викличе швидку, сувору та об’єднану відповідь з боку нас і Європи”.

Своєю чергою, головний республіканець у комітеті Палати представників із закордонних справ, представник від Техасу Майкл Маккол наголосив, що без превентивних санкцій з боку США Путін вторгнеться в Україну. Він стверджує, що, якщо зараз не зробити рішучих дій, Росія наступатиме на Україну – і це матиме “глобальні наслідки”.

“Цей президент [Джо Байден – прим.ред.] пішов на стільки поступок і нічого не отримав натомість”, – додав він. “Ось чому Путін чує слабкість. Він хотів цього, як ми з вами говорили, давно – це його проблема спадщини. І якщо ми не забезпечимо цього стримування, він піде на Україну”.