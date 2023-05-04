Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що українська армія має вищий рівень підготовки та кращі можливості для потенційного контрнаступу проти РФ, ніж зазначено в оприлюднених надсекретних даних американської розвідки.

Про це йдеться в матеріалі The Washington Post.

“Ті позиції, які українські сили могли зайняти місяць тому, два місяці тому, три місяці тому, вони не займають зараз з точки зору здатності армії. Йдеться про належний рівень підготовки військових для контрнаступу проти російських бойовиків”, – пояснив Блінкен.

Водночас держсекретар відмовився коментувати низку секретних документів, до яких був вільний доступ після їх “злиття” у соціальні мережі. Проте Блінкен зауважив, що дані американської розвідки, в яких знаходиться детальний опис військових викликів, з якими Україні доведеться зіткнутися, “демонструють особливу ситуацію, момент часу, і не є статичними”.

Також посадовець додав, що західні країни надали Україні досить велику кількість зброї та навчили багато українських військових, тому він “упевнений, що вони здатні досягти успіху в поверненні більшої частини своєї території, окупованої російськими армійцями”.

Нагадаємо, 3 травня держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що він передав своєму українському колезі Дмитру Кулебі, що Сполучені Штати “жалкують” про масовий витік секретних документів США, який стався минулого місяця.

Водночас держсекретар не відповів на зауваження президента України Володимира Зеленського про те, що він дізнався про витік інформації з преси, а не від офіційних осіб США.

Довідка. У Twitter та Telegram з’явилися секретні документи із детальним описом планів США і НАТО щодо майбутнього контрнаступу України. Одразу ж після витоку Пентагон розпочав розслідування.

Тоді військові заявили, що опубліковані документи, ймовірно, були дещо змінені в окремих частинах. Зокрема, у документах змінились дані щодо втрат. Так, з українського боку описано вищу кількість полеглих бійців, тоді як з боку РФ – кількість занижено у десять разів. Тому, припускається, що зміни свідчать про спробу дезінформації з боку Росії.

За даними української розвідки, серед “злитих” секретних документів про український контрнаступ присутні сфабриковані Росією цифри з відкритих джерел.

Нагадаємо, що документи підтверджують те, що американська розвідка на найвищому рівні проникла в російські військові відомства і може отримувати інформацію стосовно щоденних рішень по Україні.

Водночас Україна приховує від партнерів деталі майбутньому контрнаступу, зокрема через витік даних Пентагону у квітні.

13 квітня ФБР затримало 21-річного Джека Тейшейру — військовослужбовця Національної гвардії США, за підозрою у причетності до витоку секретних даних Міністерства оборони США.

Відповідно до звинувачувальних документів, військовослужбовець Національної гвардії ВПС Массачусетсу нібито почав публікувати інформацію про документи в Інтернеті приблизно в грудні 2022 року, і вони містили широкий спектр суворо секретної інформації, зокрема прослуховування головних союзників і супротивників і прямі оцінки стану війни РФ проти України.