Блінкен закликає Європу відмовитися від російських енергоносіїв

Про це інформує американський телеканал CNN.
Виступаючи на спільній пресконференції в Таллінні з прем’єр-міністеркою Естонії Кайою Каллас, Блінкен заявив, що наразі є “значна можливість, але й необхідність остаточно позбутися залежності для багатьох країн Європи від російських енергоносіїв. Тому що РФ використовує це як зброю”.
Своєю чергою, Каллас закликала повністю виключити РФ та РБ із високобезпечної платіжної мережі SWIFT та обмежити доступ до криптовалют.
За її словами, країни повинні зосередитися на “повній ізоляції” РФ від вільного світу. Погіршення безпекової ситуації “вимагає швидких змін європейської безпеки”. Вона наголосила, що світ має бути готовим до гіршого сценарію.
“Отже, насильство Путіна має бути пов’язане з подальшими санкціями, а також рішеннями про ізоляцію”, – зазначила Каллас.
Каллас також закликала НАТО працювати над “оновленою стратегією оборони в регіоні”.
Вона подякувала Блінкену за “важку роботу” Сполучених Штатів у створенні єдності в союзниках по НАТО, додавши, що вона попросила про “постійну та значущу передову оборону НАТО в Балтійському регіоні”.
- Нагадаємо, якщо Путіна не зупинити, то він може атакувати країни Балтії. Євросоюз має підтримувати Київ, оскільки надалі виклик можуть кинути НАТО.
- Російський напад готувався із думкою, що Захід знову буде розгублений та млявий на тлі війни в Україні. План “Барбаросса-2022” не врахував, що подібні агресивні дії поставили під удар основні принципи європейського суспільства.
- Також відомо, що окупанти вкотре порушили правила війни, атакувавши “зелені коридори” в Сумах та Маріуполі. Терористи почали обстрілювати їх в напрямку гуманітарного коридору для цивільного населення.
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