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Блінкен закликає Європу відмовитися від російських енергоносіїв

Держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що європейські країни повинні припинити покладатися на російську енергетику, особливо якщо війна в Україні триває.

Вівторок, 8 березня 2022, 19:39
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Про це інформує американський телеканал CNN.

Виступаючи на спільній пресконференції в Таллінні з прем’єр-міністеркою Естонії Кайою Каллас, Блінкен заявив, що наразі є “значна можливість, але й необхідність остаточно позбутися залежності для багатьох країн Європи від російських енергоносіїв. Тому що РФ використовує це як зброю”.

Своєю чергою, Каллас закликала повністю виключити РФ та РБ із високобезпечної платіжної мережі SWIFT та обмежити доступ до криптовалют.

За її словами, країни повинні зосередитися на “повній ізоляції” РФ від вільного світу. Погіршення безпекової ситуації “вимагає швидких змін європейської безпеки”. Вона наголосила, що світ має бути готовим до гіршого сценарію.

“Отже, насильство Путіна має бути пов’язане з подальшими санкціями, а також рішеннями про ізоляцію”, – зазначила Каллас.

Каллас також закликала НАТО працювати над “оновленою стратегією оборони в регіоні”.

Вона подякувала Блінкену за “важку роботу” Сполучених Штатів у створенні єдності в союзниках по НАТО, додавши, що вона попросила про “постійну та значущу передову оборону НАТО в Балтійському регіоні”.

Теги: Блінкен, енергоносії, підтримка України, російсько-українська війна, санкції проти РФ

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