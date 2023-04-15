За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, витік секретних документів військової розвідки у відкритий доступ не вплинув на співпрацю американців з партнерами та союзниками.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на слова Блінкена на пресконференції у столиці В’єтнаму.

“Виходячи з розмов, які я мав, я не почув нічого, що могло б вплинути на нашу співпрацю з союзниками й партнерами”, — сказав він.

Агенція нагадала, що раніше 21-річному військовослужбовцю Національної гвардії США, звинуваченому в розголошенні надсекретних записів військової розвідки. Його заарештували озброєні агенти ФБР у його будинку в четвер.

Вже у п’ятницю йому було висунуто звинувачення в незаконній передачі секретних матеріалів.

ДОВІДКА. Близько тижня тому соцмережами поширилася інформація про витік секретних документів міністерства оборони США, де містилися дані про майбутній українській контрнаступ. Інцидент спричинив хвилю критики, що накрила Пентагон та викликала занепокоєння в Україні та в союзників. #Букви зібрали відомі дані про ситуацію.