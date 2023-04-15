Про це повідомляє Reuters, посилаючись на слова Блінкена на пресконференції у столиці В’єтнаму.
“Виходячи з розмов, які я мав, я не почув нічого, що могло б вплинути на нашу співпрацю з союзниками й партнерами”, — сказав він.
Агенція нагадала, що раніше 21-річному військовослужбовцю Національної гвардії США, звинуваченому в розголошенні надсекретних записів військової розвідки. Його заарештували озброєні агенти ФБР у його будинку в четвер.
Вже у п’ятницю йому було висунуто звинувачення в незаконній передачі секретних матеріалів.
ДОВІДКА. Близько тижня тому соцмережами поширилася інформація про витік секретних документів міністерства оборони США, де містилися дані про майбутній українській контрнаступ. Інцидент спричинив хвилю критики, що накрила Пентагон та викликала занепокоєння в Україні та в союзників. #Букви зібрали відомі дані про ситуацію.
- Американська розвідка розглянула чотири можливі сценарії розвитку повномасштабної російсько-української війни. Серед них були й смерті російського та українського президентів.
- Пентагон намагається стримати наслідки оприлюднення надсекретних розвідданих про війну в Україні, а також іншої конфіденційної інформації з Азії та Близького Сходу.
- 13 квітня у матеріалі The Washington Post йшлося, що до витоку секретних документів США таки може бути причетним молодий співробітник військової бази, який публікував таємні дані оскільки вважав, що “уряд приховує правду від народу”.