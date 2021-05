Про це повідомляє NBC News.

Блінкен сказав, що США зацікавлені в стабільних та передбачуваних відносинах між країнами.

Блінкен та Лавров вперше особисто зустрінуться в Ісландії. Ця зустріч відбудеться на фоні різкого погіршення відносин між країнами протягом останніх місяців.

Очікується, що зустріч відбудеться в середу, 19 травня, після засідання Арктичної ради.

За словами представника Держдепартаменту Неда Прайса, зустріч дасть можливість “перевірити припущення щодо більш стабільних та більш передбачуваних відносин Вашингтону та Москви”.

Однак, при тому, що зустріч президентів РФ та США має відбутися в червні, напередодні сьогоднішньої зустрічі в представників цих країн діаметрально протилежні очікування від зустрічі.

Зокрема, в РФ та США зовсім різні погляди щодо Арктики та України, питання щодо ув’язнення російського опозиціонера Олексія Навального, безпеки в кіберпросторі й так далі.

Напередодні зустрічі Блінкен написав в одній із соцмереж про те, що осуджує анексію українського Криму у 2014 році.

“Ми засуджуємо зловживання Росії в Криму, особливо 18 травня, коли ми святкуємо 77-му річницю сталінської депортації величезної кількості кримських татар з їх рідного півострова”, – написав Блінкен.

We condemn Russia's abuses in Crimea, especially on May 18 as we reflect on the 77th anniversary of Stalin’s deportation of countless Crimean Tatars from their native peninsula. We look forward to participating in the Crimea Platform Summit in August. #CrimeaIsUkraine

