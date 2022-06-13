Про це повідомило німецьке видання Deutsche Welle.

За словами радника міністра оборони України Юрія Сака, з гуманітарного погляду ситуація в Сєвєродонецьку дуже важка. Вона наближена до стану, як було в блокадному Маріуполі. Проте наразі події розвиваються більш динамічно.

“Йдуть вуличні бої. В окремих місцях українська армія робить контратаки, які могли б проводитися більш ефективно, якби Україна в найкоротші терміни отримала у розпорядження важкі озброєння“, – заявив радник.

Україна використовує на фронті 150 гаубиць калібру 155 міліметрів. Наявність більшої кількості далекобійних артилерійських систем допомогли б перейти в контрнаступ.

“США заявили, що нададуть Україні чотири системи HIMARS. Великобританія заявила, що надасть Україні системи MLRS… Зараз Україні необхідно близько 100 таких систем, щоб мати можливість перейти в контрнаступ і звільнити нашу землю”, – сказав Сак.