Про це повідомило німецьке видання Deutsche Welle.
За словами радника міністра оборони України Юрія Сака, з гуманітарного погляду ситуація в Сєвєродонецьку дуже важка. Вона наближена до стану, як було в блокадному Маріуполі. Проте наразі події розвиваються більш динамічно.
“Йдуть вуличні бої. В окремих місцях українська армія робить контратаки, які могли б проводитися більш ефективно, якби Україна в найкоротші терміни отримала у розпорядження важкі озброєння“, – заявив радник.
Україна використовує на фронті 150 гаубиць калібру 155 міліметрів. Наявність більшої кількості далекобійних артилерійських систем допомогли б перейти в контрнаступ.
“США заявили, що нададуть Україні чотири системи HIMARS. Великобританія заявила, що надасть Україні системи MLRS… Зараз Україні необхідно близько 100 таких систем, щоб мати можливість перейти в контрнаступ і звільнити нашу землю”, – сказав Сак.
- Нагадаємо, ключовий, 90-кілометровий центральний сектор російської лінії фронту на Донбасі лежить на захід від річки Сіверський Донець, і для досягнення успіху в поточній операційній фазі свого наступу на Донбас Росія “або має виконати амбітні флангові дії”, або “здійснити штурм переправи через річку”.
- Російські війська продовжують воювати зі створенням додаткових боєздатних підрозділів. Також росіяни продовжують хвилю дезінформації з метою залякати українців.
- На Донецькому напрямку угруповання військ окупантів зосереджує зусилля на веденні наступальних дій, аби оточити наші війська в районах міст Сєверодонецьк і Лисичанськ, блокувати шляхи логістичного постачання з населеного пункту Бахмут.