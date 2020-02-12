Про це повідомив директор “Консалтингової групи А-95” Сергій Куюн.

“Лазорко, подовжувач рук групи “Приват” відновився через суд в “Укртранснафті” і висить тепер на сайті компанії в числі топ-менеджерів. У компанію, яку вони обдирали шість років, фактично дотуючи підконтрольну Коломойському “Укртатнафту” за рахунок утримання низьких тарифів нафтотранспортної держкомпанії. Було там і ще кілька класичних епізодів, які повинні були б вивчити правоохоронці, але після перемоги Зеленського вирішили ці томи закрити”, – йдеться в повідомленні.

За словами Куюна, “вінцем менеджменту” Лазорко в “Укртранснафті” стала викачка технологічної нафти з нафтопроводів в 2014-2015 році.

“Зроблено це було під приводом порятунку держнафти від сепартатістов. Тільки незрозуміло, навіщо заодно викачали нафту з “Дружби” (Західна Україна)? Викачали нафту розмістили на зберігання на НПЗ Ігоря Валерійовича (Коломойського, – ред.) в Кременчуці, Надвірній і Дрогобичі. При цьому тариф на зберігання поставили 100 тис. доларів. У день. Тож не дивно, що Коломойський навіть орден Лазорко пропонував дати. Притому спочатку тариф був набагато менше, але Олександр Іванович чомусь достроково підписав договір про його різке збільшення. Цей епізод теж був предметом розслідування, але спочатку не особливо сильно і розслідували, а після виборів і зовсім все закрили. Але ми ж пам’ятаємо. “Укртранснафта” заплатила “Привату” 900 млн грн за зберігання тієї нафти”, – пояснив він.

Директор “Консалтингової групи А-95” додав, що нинішня посада Лазорка в “Укртранснафті” – бутафорна.

“Права підпису немає, участі в госпдіяльності немає, кабінету немає, машини немає. Навіщо було відновлювати? В іншому випадку була перспектива програти мільйонів на 15 грн компенсації, включаючи компенсацію страждань Лазорко в Лондоні, де він переховувався від слідства при Порошенко. Порахували, що з урахуванням минулих подвигів він вже і так дорого обійшовся платникам податків. Зрозуміло одне, таким персонажам не місце в держкомпаніях, нехай якщо вони там сидять формально. Найкраще, що може зараз зробити Лазорко – це добровільно звільнитися. Можливо, тоді б я подивився на нього інакше”, – резюмував Куюн.

Нагадаємо, Олександр Лазорко очолював “Укртранснафту” з 2009 по 2015 роки. Наглядова рада повністю державної “Укртраснафти” усунув Лазорко з посади керівника в середині березня 2015 р. В той же день на підприємство примчав тодішній губернатор Дніпропетровської області Ігор Коломойський разом з озброєною охороною і влаштував гучний скандал. В результаті цього скандалу і Лазорко, і Коломойський втратили свої посади.

За час керування “Укртранснафтою” Лазорко неодноразово діяв в інтересах Коломойського.

4 вересня 2015 року прокуратура Києва оголосила Лазорко про підозру. Йому інкримінували привласнення майна в особливо великих розмірах, що передбачало покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років. Підозра була пред’явлена за чотирма епізодами: викачка технологічної нафти; витрати зі страхування; підписання безкоштовних угод в рік на зберігання нафти; і резервування трубопроводу Кременчук – Одеса компанією “Синтез Ойл”, за якою, за інформацією ЗМІ, стоїть “Приват” Ігоря Коломойського.

Після оголошення в національний розшук, колишній глава “Укртранснафти” втік до Лондона і оформляв там політичний притулок.