Про це він сказав сьогодні на брифінгу.
“При госпіталізації людини, початку лікування і встановлення діагнозу коронавірус, на сьогоднішній день не потрібно виключно мати позитивний ПЛР-тест. Згідно зі світовою статистикою, до 30 % випадків, коли людина хвора на COVID-19, тест ПЛР у неї може бути негативний”, – сказав Степанов.
Він пояснив, що існує кілька причин, не точного діагностування коронавірусу за допомогою ПЛР-тестів.
“Це пов’язано з забором матеріалу, фізіологічними особливостями організму. Пов’язано, в тому числі з тим, де знаходиться вірус, коли беруть мазок для діагностики методом ПЛР”, – додав очільник МОЗ.
Крім того, він також зазначив, що кількість тестувань на коронавірус виходячи з динаміки захворювання недостатня.
“Нам необхідно додавати інші методи діагностики COVID-19, щоб встановлювати діагноз для лікування”, – резюмував Степанов.
- Станом на 9:00 27 жовтня в Україні зафіксовано 6 677 нових випадків COVID-19.