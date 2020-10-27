Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що тестування методом ПЛР не підтверджує наявність коронавірусу у 30 % хворих. Тому МОЗ планує додати нові методи для діагностики COVID-19.

Про це він сказав сьогодні на брифінгу.

“При госпіталізації людини, початку лікування і встановлення діагнозу коронавірус, на сьогоднішній день не потрібно виключно мати позитивний ПЛР-тест. Згідно зі світовою статистикою, до 30 % випадків, коли людина хвора на COVID-19, тест ПЛР у неї може бути негативний”, – сказав Степанов.

Він пояснив, що існує кілька причин, не точного діагностування коронавірусу за допомогою ПЛР-тестів.

“Це пов’язано з забором матеріалу, фізіологічними особливостями організму. Пов’язано, в тому числі з тим, де знаходиться вірус, коли беруть мазок для діагностики методом ПЛР”, – додав очільник МОЗ.

Крім того, він також зазначив, що кількість тестувань на коронавірус виходячи з динаміки захворювання недостатня.

“Нам необхідно додавати інші методи діагностики COVID-19, щоб встановлювати діагноз для лікування”, – резюмував Степанов.