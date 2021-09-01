Майже третина видів деревних порід в світі знаходиться під загрозою зникнення, а сотні перебувають на межі зникнення.

Про це йдеться в доповіді благодійної організації по збереженню рослин Botanic Gardens Conservation International (BGCI), повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Зокрема, 17 500 видів дерев – близько 30% від загального числа – знаходяться під загрозою зникнення, в той час як у 440 видів в дикій природі залишилося менше 50 особин.

В цілому, кількість видів дерев, що знаходяться під загрозою зникнення, вдвічі перевищує кількість ссавців, птахів, земноводних і рептилій, що знаходяться під загрозою зникнення, разом узятих, йдеться в звіті.

“Цей звіт – тривожний сигнал для всіх у всьому світі про те, що деревам потрібна допомога”, – сказав у своїй заяві генеральний секретар BGCI Пол Сміт.

Серед дерев найбільшого ризику знаходяться такі види, як магнолії і діптерокарпові, які зазвичай зустрічаються в тропічних лісах Південно-Східної Азії. Дуби, клени та чорне дерево також стикаються з загрозами.

Дерева допомагають підтримувати природну екосистему і вважаються життєво важливими для боротьби з глобальним потеплінням і зміною клімату. Зникнення одного виду дерев може призвести до втрати багатьох інших.

“Кожен вид дерев має значення – для мільйонів інших видів, що залежать від дерев, і для людей у всьому світі”, – додав Сміт.

Уточнюється, що тисячі різновидів дерев, яким загрожує зникнення, знаходяться в шести країнах світу, найбільш багатих за різноманітністю деревних порід. Найбільша кількість з них росте в Бразилії, де ризику піддаються 1788 видів. Решта п’ять країн – це Індонезія, Малайзія, Китай, Колумбія і Венесуела.

До трьох основних загроз, з якими стикаються деревні породи, відносяться рослинництво, лісозаготівля та тваринництво, у той час як зміна клімату і екстремальні погодні умови є новими загрозами.