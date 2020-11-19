Майже 50% українців не підтримують введення "карантину вихідного дня", а понад 60% - не очікують, що він буде ефективним у боротьбі з епідемією коронавірусу.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи “Рейтинг”, проведеного 15-17 листопада 2020 року.

За даними соціологів, ставлення до введення “карантину вихідного дня” виявилося полярним: половина опитаних (49%) заявили, що підтримують такий захід.

Водночас 49% респондентів висловилися проти “карантину вихідного дня”. Ще 2% не визначилися з відповіддю.

При цьому тільки 35% опитаних очікують, що внаслідок реалізації нового заходу поширення коронавірусу в Україні зменшиться. У той же час 62% – дотримуються протилежної думки.

Під час опитування 85% респондентів заявили, що знають про те, що Уряд запровадив “карантин вихідного дня”. Ще 15% – щось чули або взагалі чують вперше про це.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 3000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,8%.