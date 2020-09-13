Український відеоблогер, волонтер та ведучий "Вата Шоу" Андрій Полтава (Карпов) балотуватиметься на посаду мера Полтави від партії "Європейська Солідарність".

Своє відеозвернення він виклав у Facebook.

Відео блогер знімав на старій зупинці місього транспорту, яка, за його словами, символізує, як у Полтаві зупинився час.

“Вважаю, що Полтаву треба захистити зараз від корупції та непрофесіоналізму. Полтава потребує змін, які дадуть нарешті ій розвиватись”, – сказав Андрій Полтава.

Він вважає, що команда від “Європейської солідарності” дозволить зруйнувати корупційні схеми і допоможе Полтаві рости.