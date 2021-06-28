Instagram-блогерка Христина Соломаха розповіла, як шахраям вдалося за кілька секунду заволодіти її грошима на суму понад 2 тисячі гривень.

Про неприємний випадок вона розповіла у своєму Instagram.

Шукаючи спосіб потрапити з Києва до Львова разом із собакою, дівчина натрапила на водія, який запропонував їй заповнити форму на сайті перевізника Busfor.

Проте сайт, що був візуально схожим на сайт відомого перевізника, виявився фішинговим ресурсом.

Зверніть увагу, що адреса сайту перевізника виглядає як busfor.ua, а сайту шахраїв — як busfor-driver.site. Шахрайський сайт можна відрізнити за доменним ім’я. Офіційний сайт перевізника має лаконічнішу назву та зареєстрований на національному домені .ua. Звертайте увагу також на наявність чи відсутність безпечного з’єднання з сайтом перш ніж вводити дані своєї платіжної картки (можна подивитися поблизу адреси сайту в браузері).

Після введення платіжної інформації на шахрайському сайті з рахунку блогерки були зняті понад 2 тисячі гривень кількома платежами. На щастя, карту вдалось швидко заблокувати і наступні платежі були відхилені банком.

У службі підтримки Monobank блогерці порадили звернутись до поліції. Натомість у підписників думки щодо результативності такого звернення розділились.

Дехто радив все ж витратити час і повідомити правоохоронцям, інші переконували, що це справа марна, наводячи приклади з власного досвіду.