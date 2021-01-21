Міноборони України публічно відреагувало на слова тіктокерки, яка "обрала Росію" на відео у соцмережі, а коли полковник ЗСУ Анатолій Штефан зробив їй зауваження, — заявила, що його зауваження розгляне міністерство.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України в Facebook.

Скандал почався з того, що київська блогерка із ніком di.rubens, відома також як Тася, або Таїсія Маламан, зняла для ТікТок відеоролик на Алеї Небесної Сотні, у якому розхвалила країну-агресора. У кадрі співрозмовник пропонував дівчині обрати одну з двох країн, і та зі сміхом постійно обирала Росію, віддаючи їй перевагу перед Україною.

Відео, яке користувачка TikTok @di.rubens видалила зі свого акаунту, через яке усе почалось:

Полковник Анатолій Штефан обурився цим відео у соцмережі.

“Я вважаю це неприпустимим, неправильним. Пропоную цій пані відреагувати на даний факт, записати відео (з вибаченнями) та розповсюдити своїми ресурсами щодо своєї позиції, сподіваюся українською (якщо вона така)”, – відзначив Штефан та назвав її слова ганебним вчинком.

Після цього дівчина оприлюднила два відео зі звинуваченнями ветерана.

“Знайомтеся – ганьба української армії!” – прокоментувала вона російською реакцію Штефана, звинувативши того війні з власними громадянами.

Тіктокерка заявила, що ініціює проти нього кримінальну справу.

Також за її словами, готується позов до суду та йде розгляд справи у Міноборони.

Військовий також назвав слова тіктокерки ударом по Збройним Силам.

“7 років війни скажете Ви? Ні. Це прикра реальність сьогодення! І це удар російськими методами, наративом та меседжами (саме так вони й пишуть) не по мені чи моїй репутації. Це удар по Збройних силах та її воїнах! Це удар по захисниках! І причому з яскраво вираженим російським акцентом і російською мовою”, – зазначив полковник ЗСУ.

Пресслужба міністерства тегнула полковника Збройних сил Анатолія Штефана та заявила, що “з нетерпінням чекає” скарги громадянки.

“Питання буде на особливому контролі. Контрольне питання буде особливим: Україна чи Росія?”, – зазначили в міністерстві.

Після скандалу у компанії “Алло” зазначили, що припиняють будь-яку співпрацю з тіктокеркою Di.rubens та не поділяють її позицію.

“Офіційно заявляємо, що блогер Di.rubens (Таїсія М.) ніколи не працювала в ТОВ АЛЛО. Вона брала участь у виготовленні контенту на офіційному каналі Алло в ТікТок у якості акторки на замовлення підрядника, що займається роботою з блогерами… Зі свого боку компанія Алло відмовляється від будь-яких послуг Таїсії М.”, – зазначили в компанії.