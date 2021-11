Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство The Guardian.

38-річна Чжан Чжань, колишня адвокатка, у лютому 2020 року поїхала до Уханя, щоб повідомити про хаос у центрі пандемії, яка тоді тільки починалася. У своїх відео, демонструючи кризу в місті, жінка поставила під сумнів те, як органи влади поводилися зі спалахом нового вірусу.

Її затримали в травні 2020 року і засудили в грудні до чотирьох років ув’язнення за “вибір конфлікту та провокування неприємностей” – звинувачення, яке зазвичай використовується для придушення інакомислення.

Зараз у неї вкрай низька вага і 38-річна жінка “може прожити недовго”, — написав минулого тижня її брат Чжан Джу на своїй сторінці в Twitter.

При зрості 177, вага жінки зараз нижча за 40 кілограмів, розповів деталі брат ув’язненої. Він також висловив побоювання, що прийдешню холодну зиму його сестра не зможе пережити. “Сподіваюся, що світ пам’ятає, якою вона була раніше”, – додав він.

Zhan is 177cm tall, now she has less than 40kg wt. She may not survive the coming cold winter. I hope the world remember how she used to be. pic.twitter.com/6hJ5AxBH88

— Ju Zhang (@Jeffreychang81) October 30, 2021