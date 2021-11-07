Китайська блогерка, яка розповідала інформацію про епідемію COVID-19 в Ухані та первинну реакцію влади на спалах вірусу, оголосила голодування в одній із в'язниць Китайської Народної Республіки.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство The Guardian.

38-річна Чжан Чжань, колишня адвокатка, у лютому 2020 року поїхала до Уханя, щоб повідомити про хаос у центрі пандемії, яка тоді тільки починалася. У своїх відео, демонструючи кризу в місті, жінка поставила під сумнів те, як органи влади поводилися зі спалахом нового вірусу.

Її затримали в травні 2020 року і засудили в грудні до чотирьох років ув’язнення за “вибір конфлікту та провокування неприємностей” – звинувачення, яке зазвичай використовується для придушення інакомислення.

Зараз у неї вкрай низька вага і 38-річна жінка “може прожити недовго”, — написав минулого тижня її брат Чжан Джу на своїй сторінці в Twitter.

При зрості 177, вага жінки зараз нижча за 40 кілограмів, розповів деталі брат ув’язненої. Він також висловив побоювання, що прийдешню холодну зиму його сестра не зможе пережити. “Сподіваюся, що світ пам’ятає, якою вона була раніше”, – додав він.

Zhan is 177cm tall, now she has less than 40kg wt. She may not survive the coming cold winter. I hope the world remember how she used to be. pic.twitter.com/6hJ5AxBH88 — Ju Zhang (@Jeffreychang81) October 30, 2021

Чжан оголосила голодування і її примусово годували через носові трубки, повідомила її команда юристів, яка попередні місяці не мала інформації про її поточний стан.

Пости Чжан Джу викликали нові заклики звільнити його сестру, а Amnesty International (міжнародна правозахисна організація, спрямована на боротьбу за права людини) закликала китайський уряд “негайно звільнити її, щоб вона могла припинити голодування та отримати відповідну медичну допомогу, якої вона відчайдушно потребує”.

4 листопада у своїй заяві правозахисна організація стверджує, що Чжан “загрожує смерть, якщо її терміново не відпустять для надання медичної допомоги”, додавши, що це затримання є “ганебною атакою на права людини”.

“Якщо Чжан Чжань помре у в’язниці, її кров буде на руках китайського уряду”, — додала Гвен Лі, активістка Amnesty International.

За даними міжнародної організації, яка бореться за свободу слова, “Репортери без кордонів” (RSF), Чжан не здатна ходити та навіть підіймати голову без сторонньої допомоги.