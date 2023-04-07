Блогеру-священнику Російської православної церкви українські правоохоронці заочно повідомили про підозру за заклики до вбивства цивільного населення України під час повномасштабної війни.

Про це повідомляють пресслужби СБУ та Київської міської прокуратури.

Як зауважили у спецслужбі, підозрюваний – протоієрей Російської православної церкви Андрій Ткачов є випускником факультету спецпропаганди військового інституту міністерства оборони СРСР у Москві.

Також він є уродженцем Львова. Протягом 12 років Ткачов служив у соборі УПЦ МП у цьому місті, а з 2005 року проживав у Києві. У 2013 році його призначили керівником місіонерського відділу київської єпархії УПЦ МП та ведучим на телеканалі “Київська Русь”.

Згодом він розпочав поширювати у медіа прокремлівські наративи, де говорив про “сумнівність” існування української державності. У 2014 році Ткачов утік до Москви, а на початку повномасштабного російського вторгнення почав публічно підтримувати російських окупантів.

Тому він створив власні канали у Telegram та на YouTube, на які підписалося майже 1,3 млн користувачів. Там він поширює свої “проповіді” та закликає росіян убивати цивільних жителів України. Крім того, Ткачов висловлював подяку військовим РФ за виконання в Україні “брудної кривавої роботи”.

Слідчі зафіксували, що церковний діяч пропонував окупантам наносити релігійні написи на російські снаряди, які ворог використовує для ракетних ударів по Україні.

Ткачов також є частим “гостем” під час етерів каналів РФ, де активно виправдовує воєнні злочини росіян.