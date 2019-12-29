Про це повідомляє агентство “Укрінформ”.
Народні депутати прийшли підтримати активістів, які з учорашнього вечора блокують всі виїзди і виходи з Лук’янівського СІЗО, де знаходяться “беркутівці” Олег Янішевський, Сергій Зінченко та Павло Аброськін, обвинувачені в розстрілах на Майдані.
Зараз на місці чергують до сотні людей і близько десяти автомобілів – активісти чергують по черзі і періодично йдуть грітися.
Поки не ясно, чи є “беркутівці” в СІЗО або ж їх змогли вивезти, так як на КПВВ “Майорське” почався обмін утримуваними особами між українською стороною і терористичними “Л/ДНР”.
- Київський апеляційний суд відпустив з-під варти екс-“беркутівців”, обвинувачених у вбивстві 48 і пораненні 80 людей під час Революції Гідності. Так, суд ухвалив рішення відпустити з-під арешту Олега Янішевського, Сергія Зінченка і Павла Аброськіна. Їх звільнять із СІЗО під особисте зобов’язання. Також “особисте зобов’язання” в якості запобіжного заходу визначено і для двох інших екс-“беркутівців” – Олександра Маринченка та Сергія Тамтури (які перебували під домашнім арештом).
- Двох колишніх “беркутівців” Сергія Тамтуру і Олександра Маринченка вивезли з-під Київського апеляційного суду на броньовику.
- П’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що обмін полоненими, заради якого звільнили з-під варти екс-“беркутівців”, був затіяний лише для того, щоб замести сліди злочинів на Майдані.