У Києві під стіни Лук'янівського СІЗО, де перебувають троє колишніх співробітників "Беркута", прийшли два нардепа від "Європейської Солідарності" Ахтем Чийгоз і Артур Герасимов.

Про це повідомляє агентство “Укрінформ”.

Народні депутати прийшли підтримати активістів, які з учорашнього вечора блокують всі виїзди і виходи з Лук’янівського СІЗО, де знаходяться “беркутівці” Олег Янішевський, Сергій Зінченко та Павло Аброськін, обвинувачені в розстрілах на Майдані.

Зараз на місці чергують до сотні людей і близько десяти автомобілів – активісти чергують по черзі і періодично йдуть грітися.

Поки не ясно, чи є “беркутівці” в СІЗО або ж їх змогли вивезти, так як на КПВВ “Майорське” почався обмін утримуваними особами між українською стороною і терористичними “Л/ДНР”.